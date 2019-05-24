原标题：北京市积分落户申报截至7月20日

北京市2019年积分落户申报工作已正式启动，申报截至7月20日。北京市人社局提示，为准确规范填报，节省反复修改时间，申请人可在申报前登录市规划自然资源委“北京市不动产登记领域网上办事服务平台”、市住房城乡建设委“北京市住房租赁监管平台”，核实自有住所、房屋租赁合同备案信息；登录教育部“中国高等教育学生信息网”“中国学位与研究生教育信息网”“中国留学网”核对学历学位备案信息，核实无误后再行填报。（吴为）

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