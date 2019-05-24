原标题：攻击华为让美国多面脸谱暴露无遗

“华为是一个商业公司，对于华为的产品，消费者喜欢就用，不喜欢就不用，不应该把华为的产品和政治挂钩。”5月21日，华为技术有限公司总裁任正非在回答记者提问时表示。

市场行为就应依市场规律而行，按市场规则而治，而不能泛化国家安全概念和滥用出口管制措施，损害别国企业的合法权利。任正非这一番话说得不卑不亢、堂堂正正，道理放到哪里都说得通。

由此反观美国以国家安全为名，针对华为等公司出台限制交易令，则暴露出了一幅褊狭、自私、任性的多面脸谱。

所谓褊狭者，就是心胸狭隘，见不得别人好，容不得别人比自己强。美国因为华为在5G电信设备等技术领域领先，就针对其采取限制措施，这是典型的“武大郎开店”心态。但是，由于华为拥有技术上的绝对优势，美国限制华为，并不会让其更安全，只会迫使美国企业和消费者使用技术比华为落后而且价格也不见得便宜的替代设备，让其自身利益受损。

所谓自私者，则是为人做事全以一己私利定取舍，全不顾公理道义。据德国媒体报道，经多年审查，英国、德国及欧盟方面均未发现华为产品存在明显“后门”，这从一个侧面证明了华为的清白。反而是美方自“棱镜门”事件以来，对于国际上指控它非法从事网络攻击、窃密之事一直都是三缄其口。这不仅仅是私心作祟，以己之心度人之腹，而且是责人以严、律己以宽，典型的双重标准。

所谓任性者，则是率性而为，不按规则出牌，是通用规则的破坏者、公共秩序的打乱者。市场经济是法治经济，市场主体的权益应该受到充分的尊重和保护。美国作为市场经济发育最早的国家之一，本应更好地尊重市场规则，维护各类企业权利，现在却动辄对他国市场经济地位品头论足，甚至泛化国家安全概念和滥用出口管制措施，以莫须有的“罪名”对中国企业实施管制，这不仅是十足的反讽，同时也暴露了其动用国家力量打压他国企业的不正当性。

孰是孰非，自有公论。这从美国限制令一出台就遭到国际社会广泛质疑便可见一斑。美国多面脸谱背后的所作所为，很可能会让国际社会对其营商环境、政策环境的判断和预期大打折扣，可谓损人而不利己。

“正直者，顺道而行，顺理而言，公平无私，不为安肆志，不为危易行。”这话，对华为来说，是赞许；对美方来说，则是提醒。

(责编：朱江、付长超)