原标题：全国22个省份实现乡镇快递网点全覆盖

“预计到2022年，邮政服务乡乡有局所、建制村直通邮，快递服务乡乡有网点、村村通快递，实现建制村电商寄递配送全覆盖。”在国家邮政局23日举行的新闻发布会上，国家邮政局新闻发言人金京华表示。

近年来我国农村邮政基础设施建设稳步推进，农村邮政服务、快递服务质量和水平不断提升。数据显示，截至2018年底，全国24个省份实现全部建制村直接通邮，全国22个省份实现乡镇快递网点全覆盖。

金京华说，截至2018年，国家邮政局已培育出20个年业务量超千万件、16个年业务量超500万件的“快递＋”项目。（吉蕾蕾）

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