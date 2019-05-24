原标题：美贸易政策使世界经济环境持续恶化

德国是欧洲经济“火车头”，出口又是德国经济的重要引擎之一，其表现直接影响德国经济增速。中国是德国重要的出口市场之一，美国对中国输美商品加征关税引发了德国企业的担忧。

近日，有媒体报道，受美国将华为列入“实体名单”影响，德国芯片制造商英飞凌已经暂停向华为供货，并将采取谨慎的应对措施。受此消息影响，英飞凌股价应声下跌，跌幅高达近5%。

英飞凌第一时间辟谣，称仅针对在美国生产的产品暂停供货，对华为的供货大部分并未涉及美国对华为的出口禁令。

英飞凌如此紧张，是因为中国是其最重要的市场之一。据彭博社测算，华为作为英飞凌的重要客户，采购总额占英飞凌销售总额的1.3%，高达1亿欧元。除此之外，英飞凌还在与百度联手进军自动驾驶研发领域，并与上汽集团共同建立有合资企业，生产电动车功率模块。

英飞凌总裁普洛斯5月初曾表示，随着德国经济高速增长期结束，当前英飞凌面临巨大销售压力，中美贸易争端势必给其业绩带来更大冲击。鉴此，英飞凌也不得不再次下调盈利预期。此前，普洛斯曾预计英飞凌今年有望实现11%的增长，目前公司已将该预期下调至5%。

对于美国对中国特定企业实施的“禁售令”，德国联邦网络管理局局长约亨·霍曼说：“我们的立场是，包括华为在内的任何网络设备供应商都不应被特别排除在外。”霍曼表示，德国联邦网络管理局日前已更新了对于网络安全的最新要求，这些要求适用于所有企业。德国联邦网络管理局没有发现华为在德国从事任何“不被允许的行为”。

欧洲媒体报道认为，德国针对华为的这一表态是有原因的。德国要想在5G建设上取得先发优势，离不开华为的设备和服务。如果把华为排除在外，德国5G的落地速度将会受到影响。德国政府日前正式启动5G频谱拍卖，多家欧洲电信运营商参与竞标。按规定，中标公司到2022年底时需要为德国98%的家庭提供5G网络服务，2024年底时5G服务覆盖主要公路和铁路路段。

德国经济学家也对中美贸易争端表示担忧。德国伊福经济研究所对全球1130位经济学家的一项调查显示，多数受访者认为中美贸易冲突将会导致国际贸易额下降，有75%的受访者认为欧盟成员国将受到中美贸易冲突负面影响。同时，持该观点的德国经济学家高达90%。

伊福经济研究所所长福斯特认为，良好的经济发展需要可靠的外部环境和条件作为基础。美国的贸易政策给世界经济带来了极大不确定性，使世界经济总体环境持续恶化。（谢 飞）

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