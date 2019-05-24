还在为抢不到火车票而苦恼？试试这招

原标题：抢不到火车票？试试这招

还在为抢不到火车票而苦恼？候补购票功能了解一下。5月22日起，12306网站在前期试点的基础上，将铁路候补购票服务扩大到所有旅客列车。候补购票功能有什么作用？如何候补购票？针对网友关心的热点问题，本期主持人予以解答。

问：候补购票服务有什么作用？

主持人：候补购票服务是指旅客通过12306网站或手机客户端购票，如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，并在预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。当对应的车次、席别因退票、改签等业务产生可供发售的车票时，系统自动兑现车票，并将购票结果通知旅客。

候补购票进一步创新了铁路售票服务方式，有助于改善旅客购票体验；同时可以通过对候补数据的收集分析，及时掌握旅客实际购票需求，科学安排运力，在条件允许的情况下有针对性地加开列车。候补购票服务具体流程，可通过铁路12306网站查询。

问：参与候补购票有哪些注意事项？

主持人：选择候补购票服务，每位用户可提交1个候补订单，1个订单中可添加发到站相同（可以是同城的不同车站）的2个相邻乘车日期，每个乘车日期可添加2个不同“车次+席别”的组合需求，每个候补订单可预订3张车票。候补购票预付款按订单计算，每单预付款按该单的不同组合需求中票款最高的额度计算（卧铺按下铺票价计算）。用户购票成功结算票款时，预付款若超出实际票款的，系统将自动退回余额。候补购票服务不额外加收任何费用。

候补购票订单的提交、兑现时间与网站运营时间一致，为每日6：00至23：00。开车时间在0:00至5:59的，候补终止时间不晚于开车前两天的19:00；开车时间在6:00至23:59的，候补终止时间不晚于开车前一天的19:00。在上述时间范围内，旅客可在提交候补订单时自主设定终止兑现时间，也可在提交候补订单后随时主动终止兑现。旅客主动终止或系统自动终止候补的，系统自动全额退还预付款。候补购票订单的提交、成功或终止，铁路部门均将通过短信、微信、手机客户端等方式向用户推送通知消息，存在行程冲突情况的，一并在消息中提醒旅客。

问：如何申请候补购票服务？

主持人：12306网站的所有注册用户均可自愿申请试点列车的候补购票服务。为确保用户的真实性，在12306网站注册的用户须在网上通过刷脸认证的方式，通过人证一致性核验后，方可获得该项服务。目前，已通过人证一致性核验的用户，及通过核验的铁路畅行常旅客用户，无需再办理核验。

（本期主持人 王轶辰）

(责编：朱江、付长超)