原标题：放开落户不等于放松楼市调控

要把握好对农业转移人口市民化意义的认识，更要把握好政策内涵。放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，不等于放松房地产调控

城市应科学规划，完善房地产市场体系，完善住房保障体系，让广大居民实现住有所居

中共中央、国务院印发的《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》提出，健全农业转移人口市民化机制，深化户籍制度改革，放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制。

一时间，一些声音认为，落户限制一旦放开，将有大批人口落户，享有购房资格，带动房地产市场火爆。很多人将此解读为这是放松房地产调控。

实际上，这些认知有失偏颇。要把握好对农业转移人口市民化意义的认识，更要把握好政策内涵。放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，不等于放松房地产调控。

应该明确，放开放宽除个别超大城市外的户籍限制，目的在于推进以人为本的新型城镇化。首先要解决的是农业转移人口市民化问题。这对促进城乡劳动力自由流动、全社会劳动生产力提高、农民工群体收入增长和国内消费市场扩大等，都具有重要意义，同时对社会大局的稳定也意义重大。到目前为止，我国还有两亿多农民工在城市里就业和生活，但没有在城市落户，也没有完全享受到城镇基本公共服务。

截至2018年底，仍有2.26亿已成为城镇常住人口但尚未落户城市的农业转移人口，其中65%分布在地级以上城市，基本上是大城市。因此，要解决好落户问题，需要大中小城市和小城镇联动，因为光靠小城镇、小城市其实解决不了这个问题，需要推动大中小城市放开放宽落户限制。

放宽落户不等于放松对房地产的调控。无论户籍制度怎么改，“房子是用来住的，不是用来炒的”这个定位必须坚持、不能动摇。因此，应该始终坚持房地产平稳健康发展这个底线，城市既要满足刚性和改善性住房需求，同时又要坚决避免投机者借机“钻空子”，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制，防止房价大起大落。

我国推进城镇化进程，放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，是一个必然过程。房地产产业链长，对经济的拉动作用明显。我们既不愿意看到房价过快上涨，也不愿意看到房地产这一产业一蹶不振。房地产市场的平稳健康发展，既有利于民生，也有利于整个宏观经济平稳运行。

与此同时，我们既要看到新型城镇化给房地产行业带来的新机遇，以及房地产这一产业对整个宏观经济的带动作用，更要看到房地产调控的重要性。

长期以来，不少地方过分依赖房地产，导致房价暴涨，给宏观经济和民生都带来了诸多负面影响。房地产调控难度大，有些地方甚至经常陷入“一松就涨，一管就死”的境地。

随着城镇化进程的推进，特别是户籍制度改革的推进，调控的难度可能会有所加大。对此，应进一步抓紧推进房地产基础性制度和长效机制建设，城市应科学规划，完善房地产市场体系，完善住房保障体系，让广大居民实现住有所居。（亢 舒）

(责编：朱江、付长超)