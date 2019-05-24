2019年度自然资源标准制修订工作计划建议开始征集

人民网北京5月24日电 （朱江）记者从自然资源部获悉，自然资源部办公厅近日下发关于征集2019年度自然资源标准制修订工作计划建议的函。将面向自然资源全行业征集，包括地矿、土地、海洋、测绘、地理信息等领域产、学、研、用各单位，支持产、学、研、用单位合作研制。
自然资源部相关负责人介绍，此次征集工作旨在全面履行自然资源部“两统一”职责，贯彻落实《自然资源科技创新发展规划纲要》，提升标准化对自然资源各项业务工作的支撑服务水平，促进标准研制与科技创新的协同发展。
该负责人指出，征集内容包括国家标准（拟订）、行业标准（制定、修订）、地方标准和团体标准（备案）。
该负责人提到，本次计划建议征集重点包括以下五个方面：
一是推动标准研究与自然资源部“两统一”职责履行紧密结合。对已部署的部重点工作进行标准化支撑，支持研制有利于全民所有自然资源资产所有者职责履行、优化国土空间开发保护格局、提升耕地保护水平、保障能源资源安全等方面的技术标准。
二是提升标准化对自然资源民生领域和相关产业发展的支撑能力。围绕切实维护好群众权益，支持地质、海洋灾害调查评价、监测预警、综合防治等方面研制相关技术标准。围绕以高质量标准引领行业、产业高质量发展，支持海洋经济、测绘地理信息等方面技术标准。
三是促进先进科技成果进入标准。支持在实施“一核两深三系”为主体的自然资源重大科技创新中，已研制成熟的深地探测、深海探测等先进技术，遥感、导航、地理信息、大数据等信息技术在自然资源调查、监测等方面应用的技术标准。
四是发挥标准化对“一带一路”倡议的服务作用。以标准“走出去”带动自然资源先进技术、方法及装备“走出去”，支持优秀标准外文版翻译，支持标准中外文版同步制定。
五是维护自然资源标准有效供给能力。加强国家标准、行业标准制修订；鼓励支持地方标准、团体标准研制与备案。
该负责人最后强调，本次计划征集工作截至2019年6月30日。标准计划建议征集采用网络申报与纸质材料提交相结合的方式。
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