原标题：“家底厚实”的中国经济能抗各种大风浪

从31个省份陆续公布的2019年一季度经济运行成绩单看，17个省份一季度GDP增速超全国。尽管当前经济仍然存在下行压力，外部不确定性较多，但国民经济运行继续保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。韧性足、潜力大、活力旺、前景明，成就中国经济发展的澎湃之势。

中国经济韧性十足。今年一季度，5省份GDP总量破万亿，中西部省份经济增速明显加快，在经济增速跑赢全国水平的17个省份中，多数位于中西部。中西部正日益成为中国经济的新增长极。西部大开发，东北老工业基地振兴，中部地区崛起，东部地区优化发展，区域协调发展催生中国经济发展新动力。

更重要的是，经过改革开放40多年的快速发展，中国已是世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，我国外汇储备连续多年位居世界第一……这样厚实的“家底”，足可抗御各种各样的大风大浪，并乘势而上，在大风大浪上行稳致远。

中国经济潜力巨大。我国拥有近14亿人口的内需市场，形成了世界上最大规模的中等收入群体；我国拥有比较完备的产业体系和供应链，发展条件和物质基础较好；我国拥有丰富的人力资本，劳动力素质较高，比较优势依然明显；我国创新发展方兴未艾，推动传统产业改造提升，促进新兴产业加快发展，发挥创新是引领发展第一动力的作用。这为中国经济潜力巨大提供了基本保障。

无论是“世界工厂”还是“世界市场”，无论是“中国制造”还是“中国智造”，在全球经济格局中都缺不了中国的参与。今年前4个月，我国实际使用外资3052.4亿元人民币，同比增长6.4%，其中制造业吸引外资同比增长11.4%，充分说明中国经济发展的巨大潜力，中国依然是国际资本青睐的投资热土。

中国经济活力旺盛。紧紧围绕高质量发展，坚持供给侧结构性改革这条主线不动摇，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，不仅传统产业转型升级步伐加快，而且新技术新产业新产品实现较快发展，新旧动能接续转换扎实推进。今年1至4月份，高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速较一季度加快0.9个百分点，高于全部规模以上工业2.5个百分点；占规模以上工业的比重为13.6%，同比提高1个百分点。这从一个侧面反映了，中国经济增速虽持续换档调整，但经济发展的含金量越来越高，实现高质量发展为中国经济带来充足的活力。

值得指出的是，中国经济活力旺盛，关键是来自持续的体制机制创新。40多年前的改革开放，以体制机制创新为引领，开创了中国经济走上现代化发展道路的新局面。同样，新时代全面深化改革、实行更高水平对外开放，诸如深化“放管服”改革、实施更大规模的减税降费、《中华人民共和国外商投资法》经全国人大审议通过等一系列举措，无疑就是继续以体制机制创新充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，把市场活力和社会创造力充分释放出来。

中国经济前景十分光明。看中国经济，不能只看一时，也不能只看一面，要看大势，看全局。韧性足、潜力大、活力旺，这是中国经济发展的优势所在，总体平稳、稳中有进、长期向好的中国经济发展基本面因此也不会有根本性改变。任它风吹雨打，我自岿然不动。保持战略定力，坚定发展信心，把握发展节奏，凝心聚力办好自己的事情，中国经济必将克难而进，更上一层楼。（作者张德勇系中国社会科学院财经战略研究院研究员）

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