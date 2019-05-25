就接管包商银行问题答记者问

新华社北京5月24日电 中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会负责人就接管包商银行问题答记者问。
一、为什么要接管包商银行？
包商银行出现严重信用风险，为保护存款人和其他客户合法权益，依照《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定，人民银行、银保监会会同有关方面于2019年5月24日依法联合接管包商银行，接管期限为一年。
二、为什么由中国建设银行实施托管？
托管的目的是保障包商银行正常经营，各项业务不受影响。
中国建设银行是中国最大的商业银行之一，综合实力强，经营管理规范，网点和客户服务体系完善。由中国建设银行实施托管，有利于保障包商银行各项业务正常开展，持续运营。
三、个人储蓄存款本息是否得到全额保障？
人民银行、银保监会和存款保险基金对个人储蓄存款本息全额保障，个人存取自由，没有任何变化。
四、接管对个人理财业务有何影响？
接管后，包商银行个人理财各项业务不受影响，原有合同继续执行，无需重签。
五、持有包商银行银行卡怎么办？网上银行业务是否受影响？
接管后，包商银行银行卡照常使用，具有银联标识的银行卡可继续在各家银行通存通兑，网上银行业务照常运营，不受影响。
六、接管后，个人客户需要配合做什么？
不需要。接管后，包商银行正常经营，个人存、贷、汇等各项业务照常办理，无需个人配合做任何工作。
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