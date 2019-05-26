原标题：王志军：我国工业总体平稳 将持续推进对外开放

日前，针对美国单方面挑起贸易摩擦，工业和信息化部副部长王志军接受新闻媒体联合采访时表示：美国加税的行为，对中国不利、对美国不利，对世界也不利。虽然国内部分行业和企业会面临成本增加、订单减少等压力，但总体上影响可控。

王志军给记者算了这样一笔账，对美2000亿美元出口商品占2018年我国对美出口额（4784.2亿美元）的41.8%，但只占我国对外总出口额（24874亿美元）的8%。在2000亿美元加征关税商品中主要是工业品，约有1800多亿，涉及我国机械、电子、轻工、纺织、石化等行业。

工业和信息化部副部长 王志军：这2000亿产品出口的生产企业，其中外资企业的规模占到50%。很多外资企业是美国企业，这些美国企业的产品的市场很大一部分是在美国，所以美国加征关税不仅影响了中国企业，而且影响了美国企业和美国消费者的利益，会威胁到国际产业链的安全。

针对近期美国出于政治目的，打压华为等中国企业的一系列行为，王志军表示，美国的行为打乱了集成电路产业正常的国际分工体系，严重违背集成电路产业发展客观规律，降低了资源配置效率和产业发展速度。

工业和信息化部副部长 王志军：美国以莫须有的罪名，粗暴干涉集成电路国际市场正常的秩序，是对其标榜为市场经济体制是一个极大的讽刺。在这里我们再次敦促美国停止对中国集成电路企业和电子企业的无理打压，还中国企业在世界包括在美国开展投资经营等合作活动，一个公平、正常的市场环境。

王志军介绍，中国已经形成了较为完备的基础设施、产业体系，营商环境不断优化，依然是全球最具吸引力的投资目的地之一。今年1-4月，制造业实际利用外资943.8亿元，同比增长11.4%。这充分显示了外国投资者对中国经济的坚定信心。

央视记者 孙蓟潍：在一季度稳中向好的大背景下，当前我国工业运行呈现出哪些特点？

工业和信息化部副部长 王志军：从前四个月的情况来看，规模以上工业生产增加值同比增长6.2%，与去年基本持平，高于今年全年增长预期目标。

王志军介绍，今年以来，我国工业运行不止增速平稳，从结构上看，4月份高技术制造业增长11.2%，比全部制造业加快5.9个百分点，比一季度加快3.5个百分点。从预期看，企业发展信心持续改善，制造业采购经理指数已经连续2个月处于景气扩张区间，生产经营活动预期指数连续3个月处于56%以上，王志军表示，我国还将持续推进和提升工业领域对外开放水平。

工业和信息化部副部长 王志军：一是全面实施准入前国民待遇加负面清单的管理模式，落实飞机、船舶、汽车、电信等方面的开放政策。二是推动修订全国和自贸区外商准入负面清单，大幅削减负面清单内容。

此外，我国将扩大鼓励外商投资的领域和范围，推动重大外资项目加快落地实施。坚持内外资企业“一视同仁”原则，深化“放管服”改革，全面清理取消负面清单以外领域对外资的准入限制，采取“非禁即入”原则，构建“内外一致”、公平竞争的市场环境。

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