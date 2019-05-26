原标题：电讯评论│中美经贸摩擦背后:有人在干,有人在骗

由美国政客一手挑起的中美经贸摩擦中,充斥着诸多颠倒黑白、经不起推敲的谎言。从“中方违背承诺”“中方出尔反尔”到“加税对美国有利”“中方盗窃知识产权”“强制技术转让”,随着世界包括美国各种专业人士和机构加入讨论,很多谎言已被戳穿。

比如,美国向内鼓吹对中国加征关税能推动美国经济增长,但总部位于巴黎的经济合作与发展组织预测,如果中美经贸摩擦升级,美国GDP或将下降0.8%以上,美国CPI则可能上涨0.3%；比如,美国宣称打压中国能让美国从中国手中抢回失去的就业岗位,但美国经济学家贾里德·伯恩斯坦近日撰文强调贸易保护主义无益于美国工人,瑞士银行集团报告、市场研究机构Coresight Research报告也预计经贸摩擦可能引发广泛的倒店潮,“年底美国或有12000家商店倒闭”。

从挥舞加征关税的大棒,到推出所谓“实体清单”,美国遏制中国发展的意图非常明显。为达目的,虚伪的美国政客靠的是“骗”,他们罗织了一些似是而非的“事实”,散布了很多混淆视听的谎言。他们将中国近些年的发展,归因于所谓的“强迫美国公司进行技术转让”“无视世界贸易组织规则”“窃取知识产权”和“高额政府补贴”等。

但真正了解中国的人都知道,我们近些年取得的突出成就,一方面得益于不断的改革开放和技术创新,另一方面则是中国民众辛勤劳动、吃苦耐劳的结果。当美国政客为选票、为私利而一再欺骗民众时,中国上下正在掀起崇尚“撸起袖子加油干”的奋斗热潮,政府用务实管用的政策推动社会发展,提升民众获得感,民众努力用双手创造美好生活。

近些年,中国正变得越来越开放,不仅提出“构建人类命运共同体”的理念,还不断以实际行动为生态环境保护、减贫等世界级难题贡献“中国智慧”,提供“中国方案”。相比之下,美国近几年出炉的一系列政策、在国际社会的表态,缺少大国应有的格局和风范,反倒给人一种越来越封闭的印象,遭国际舆论诟病已久。

“美中经贸摩擦并没有给美国经济和民众带来好处,反而使美国经济深受其害。”“贸易战不仅是我们的问题,它将波及世界上每一个国家。”美国硅谷知名孵化器“创始人空间”公司首席执行官、天使投资人史蒂夫·霍夫曼的声音颇具代表性。

历史无数次证明,谎言和欺骗瞒骗了一时,终将会露馅而遭唾弃；靠打压别人和搞零和游戏发展不了自己,互惠合作、互利共赢才是长远之计。历史也无数次证明,时间在踏踏实实把自己的事情做好者一边。（易艳刚）

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