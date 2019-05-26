原标题：让乡村在振兴中走向富裕 关键在发展产业

近日，为推动青联组织助力精准脱贫工作深入开展，江西省青联在宜春市上高县新界埠镇城陂村组织省级示范活动，并举行产业帮扶对接调研座谈会。来自全国、江西省、宜春市的青联委员代表结合走访调研的感受和各自从事行业，为城陂村巩固提升脱贫成效、带领村民致富奔小康特别是做大做强扶贫产业进行把脉问诊、出谋划策，提供“致富锦囊”。笔者作为在赣的全国青联委员代表也参加了活动。

做好脱贫攻坚工作，让乡村在振兴中走向富裕，关键在发展产业。乡村要打破贫困的魔咒，离不开产业的发展。很多时候，一个产业能够带动一个乡村的崛起，在激发乡村发展活力的同时，也会阻断贫困代际传播的基因。发展产业是实现脱贫的根本之策。产业扶贫是扶贫开发工作中的核心。在以产业发展为杠杆的扶贫开发过程中，我们要努力促进乡村同贫困个体的协同发展。

布局和培育合适的产业，应把好“因地制宜”的脉搏，不同的病要开不同的药。为此，要做好对乡村的调研工作。靠山吃山，靠水吃水。我们在向大自然索取的时候，也别忘了我们是在与大自然为邻。乡村产业好不好，还要看这个产业到底可不可持续、对乡村环境是不是友好，要知道，“绿水青山就是金山银山” 。

产业发展要有特色，结合特色，乡村发展才会更有优势。以江西为例，绿色就是江西最大的特色。江西现有林地面积1079.9万公顷，占全省国土总面积的64.69%，森林覆盖率达63.1%；湿地面积91.01万公顷，占全省国土总面积的5.45%。庐山、婺源、三清山、井冈山、鄱阳湖、武功山、龙虎山、仙女湖等一张张江西名片，更是享誉国内外。得天独厚的自然、人文、历史条件赋予了江西休闲农业和乡村旅游的特殊优势，并逐渐发展为经济优势。如果能进一步打通信息渠道和零售渠道，在巨大的市场需求面前，丰富的农林渔业产品将为江西经济发展增添更多动力。

推动产业发展提质增效，需要先进的生产技术和市场经营方式。当前，我国经济正在从高速增长向高质量发展迈进，人民对美好生活的向往，不断拓宽着乡村的发展空间。先进的生产技术和市场经营方式是推动乡村摆脱贫困、走向富裕的重要抓手。精准布局产业发展，利用先进生产技术的优势不断挖掘乡村的发展潜力，配合市场导向为产业发展提供客观支持，每一环节都需要紧密相扣，从而为乡村发展提供内生动力，真正实现从输血到造血的蜕变。近年来，很多地方在融合乡村特色基础上，从生产技术、市场经营方式等方面进行了大量有益探索，生态农业、农村电商、特色种养、乡村旅游等新兴产业方兴未艾。

产业兴旺是巩固脱贫成果的重要保障，乡村振兴更要靠产业发展带动前进。为了进一步提高广大农民的生活水平，我们要推动乡村产业振兴，紧紧围绕发展现代农业，围绕农村一二三产业融合发展，构建乡村产业体系，实现产业兴旺。正如习近平总书记所强调的那样，把产业发展落到促进农民增收上来，全力以赴消除农村贫困，推动乡村生活富裕。（全国青联委员、经济日报-中国经济网专栏作者 周成洋）

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