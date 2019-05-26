原标题：一季度减税超三千亿，如何算好“当前账”和“长远账”

“减税降费”是2019年宏观经济领域的一大热词。新京报记者注意到，今年以来，深化增值税改革，下调增值税税率；降低企业社保缴费比例等减税降费措施密集出台、落地，减税降费称得上范围广、力度大。

2018年12月19日至21日，中央经济工作会议举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，会议指出，实施更大规模的减税降费。在2019年的新年贺词中，习近平再次提到，减税降费政策措施要落地生根，让企业轻装上阵。

今年5月24日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在山东济南主持召开部分地方减税降费工作座谈会，部署进一步落实好减税降费各项政策。李克强表示，减税降费虽然减少了眼前财政收入，但会增强企业投资与发展的信心和动力，带动扩大就业，最终实现经济持续增长、税源不断扩大。必须上下同心把这件大事办成办好，确保所有行业税负只减不增，尤其是要确保农资价格稳定。

效果显著

一季度减税规模达3411亿元 企业称尝到“甜头”

多项减税降费政策的落地，成效显著。据国税总局公布的数据，今年一季度，全国累计新增减税规模达到了3411亿元。

新一轮深化增值税改革措施自今年4月1日起实施，社保降费相关措施也在5月1日落地，因此最新的减税降费成果，要在申报期结束后才能核算出来。

中国政法大学财税法研究中心主任施正文认为，减税降费降低了企业负担，企业能有更多的资金用于研发、设备更新、增加就业岗位以及扩大投资等，尤其是对于小微企业、实体经济而言，这是中国经济的根基、支柱。减税降费之后，小微企业安置就业的能力增强，“保就业”这个当前根本的民生问题就解决了，市场也活跃了；其次，针对科技型企业减税，也有助于促进产业转型升级，提高我国经济发展的质量，更大程度地发挥科技创新对经济发展的推动作用。

首都经贸大学税收研究所副所长刘颖对新京报记者表示，近两年来，政府出台了一系列减税降费政策，不少企业享受到了增值税免征和降低税率的红利，增值税主要由消费者负担，现在减税了，企业对消费者收取的费用，就可以相应地有所下降，这对激发市场活力有益。现实中，也有部分企业正处于困难时期，现阶段企业享受了相应的税收优惠政策，这也有助于企业调整自身发展战略。另外，减税降费与改善企业营商环境的政府服务相配合，能够对激发市场活力发挥更大的作用。

目前有不少企业已经尝到了减税降费的“甜头”。奥瑞金科技股份有限公司税务经理李玉梅表示：“此次深化增值税改革，给我们公司带来了一系列利好。制造业增值税税率由16%降到13%以后，公司全年预计可减少增值税款约246万元。此外，国内旅客运输服务纳入增值税进项税抵扣范围后，预计可增加年抵扣金额约25万元。

据了解，为了确保各项减税降费政策落地，国家税务总局也采取了多项积极措施。例如深化增值税改革从4月1日实施，为确保企业“开好票”，会同相关部门连续出台《关于深化增值税改革有关事项的公告》等多个文件，并采取措施确保软件升级，在最短时间内完成了软件开发、测试和定版工作。

“当前账”与“长远账”：

减税激发企业活力，国家财源才能更充沛

诚然，减税降费对激发市场主体活力起到了不可或缺作用，但从短期来看，这一措施也增加了财政收支平衡的压力。

施正文对新京报记者表示，算好减税降费的“当前账”和“长远账”，显示了减税降费当前效果和长远效果的辩证关系，减税降费会降低当期财政收入，增加财政压力，这是毫无疑问的，但短期的财政收入减少，换来的是长远的财政收入更平稳、更大程度地增长。目前，企业在生产经营中面临较大困难，若不减税降费，企业难以生存，最终不仅税收无法增长，未来的税源也枯竭了。而落实减税降费，则会大大增强企业抗击经济下行的能力，同时，政府与企业同甘共苦，也会增强市场信心。

施正文进一步说道：“经济的发展是税收的源泉，只有涵养税源，才能不断地取得财政收入。”

刘颖则认为，今年的减税降费实际上是放水养鱼的过程。 从“当前账”来看，减税降费可能会减少国家的财政收入，但通过放水养鱼，藏富于企业、藏富于民，才能激发企业活力、市场活力、稳定就业。从长远看，市场活力被激发，经济发展了，国家的财源更充沛了，到那时，百姓更加富足，企业发展得更好，整个经济运行能够更上一个台阶，这就是“长远账”。

目前，各项减税降费政策有序推进，可以预见的是，后续，减税降费政策还将对经济发展持续发力。

新京报记者 潘亦纯

(责编：袁勃)