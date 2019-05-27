原标题：长沙迈入“半小时换乘生活圈”

人气火爆 昨日，地铁4号线一期工程开通试运营，市民们兴奋地坐上4号线列车，不停地自拍，分享自己内心的喜悦。

直达景区 湖南大学站是距离岳麓山景区最近的站点,出站后步行200米即可抵达。

温馨服务 汉王陵公园站母婴室，尹女士正在给小孩换纸尿裤。地铁4号线一期工程每个站点都设有母婴室。均为长沙晚报全媒体记者 邹麟 摄

数说地铁4号线一期工程

全长 33.5 公里

车站数 25 座

单程用时 60 分10 秒

运营时间 6 时30 分至23 时

全程最高票价 7 元

长沙晚报讯（全媒体记者 吴鑫矾）昨日，全长33.5公里的长沙地铁4号线一期工程正式开通试运营，宛如一条巨龙串联起长沙城西北和东南，让长沙地铁线网从“十”字形迈向“米”字形架构,形成“网络化运营”格局。

“这一刻我们期盼已久，以后出门首选地铁。”虽然是周末，但家住南湖路的李女士和丈夫还是早早来到家门口附近的碧沙湖站，等待首趟列车的抵达。李女士告诉记者，地铁4号线串联起岳麓山、汉王陵遗址公园、月亮岛三大风景区和中南大学、湖南大学、湖南师大三所高校，宛如一条文化旅游的黄金线，拉近了游客与目的地之间的距离。

“你看，这些吊顶上绘出的金色车马出行图栩栩如生，感觉像是走进了博物馆。”刚走下地铁，乘客们就忍不住为高颜值的汉王陵公园站点赞。抬头望去，汉王陵公园站以汉代门阙、云纹、斗拱等为载体凸显汉代风格，与不远处的汉王陵遗址公园相呼应，让人仿佛来了一回穿越。不仅是线路走向上，地铁4号线在车站设计上也颇具文艺范，充分体现 “以人为本”的设计理念，在注入长沙文化元素的同时，完美表达了各站点所在区域的独特风格，重点打造了汉王陵公园、六沟垅、湖南大学、湖南师大、树木岭等5座特色站点。

“对于经常出差的人来说，以后去高铁站、机场都不用开车了，坐着地铁就能轻松直达。”在湖南大学站，在大科城内某公司上班的庄女士拖着行李正要赶往机场。在她看来，地铁4号线对接高铁站，并可无缝换乘长沙磁浮快线抵达机场，进一步扩大了两大枢纽的辐射范围，让市民出行更加方便。

一张四通八达的地铁线网，将为一个城市的吸引力加分。地铁4号线的开通，让目前长沙地铁线网的换乘站从1个增至8个，长沙地铁进入多点换乘时代，市民的生活半径进一步扩大，从“一小时换乘生活圈”升级到“半小时换乘生活圈”。未来，地铁4号线阜埠河、圭塘、六沟垅3个换乘站也将分别无缝对接3、5、6号线。

在服务上，地铁4号线也为乘客提供了更加安全、舒适的乘车环境。首次采用“鼓型车”，列车空间更宽敞，大客流时可多容纳100人乘车；首次采用更大的21.5英寸高清LCD显示屏，乘客观看效果更佳；4号线一期工程开通初期列车运行间隔是9分06秒，早晚客流高峰期的行车间隔调整为7分58秒，其中在节假日的客流超高峰期行车间隔缩短至7分04秒，均比1、2号线开通初期行车间隔要短。

4号线一期工程单程跑完需要60分10秒，首末班车发车时间与1、2号线保持一致，即6︰30和23︰00。票价计价方式与1、2号线相同，均为2元6公里起步，超过6公里采用“递远递减”原则进行计价，全程最高票价7元，与1、2号线换乘最高票价7元。

(责编：冯粒、袁勃)