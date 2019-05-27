原标题：供给不足配套不够 激活“夜经济”如何破题

夜幕降临，华灯初上，火热的“夜经济”才刚刚开始。食、游、购、娱、体、展、演等各项活动，令夜间消费成为城市经济的新亮点。

不过，记者近期调研发现，相较于消费者的旺盛需求，我国“夜经济”发展还存在优质供给不足、城市配套不够等短板。如何更好激活城市“夜经济”，让城市“夜活力”释放出更多增长动力，仍待破题。

优质供给不足，夜间消费“菜单”待丰富

2019年春节期间，西安“大唐不夜城”、重庆两江夜游、西双版纳“澜沧江湄公河之夜”等夜间体验项目火爆；今年元宵节，故宫首次开放“紫禁城上元之夜”活动，门票一开售便“秒光”……

专家指出，夜游项目的火爆，一方面折射出现代人对夜间消费的刚需，另一方面也暴露出目前夜间消费项目还远不能满足消费者需求。

以旅游为例，中国旅游研究院的一项调查显示，我国近八成旅游企业夜游产品投资规模不足20%；参与调研的657家旅游企业中，72.99%的旅游企业提供的夜游产品品类在30%以下，79.24%的旅游企业夜游产品收入不足30%，夜游产品供给在数量和质量上仍有较大提升空间。

高舒云在秦皇岛市的某国企工作，她告诉记者，晚上下了班很希望泡泡书店、图书馆、博物馆，或是看场话剧表演，但图书馆、博物馆早早就关了门，文艺演出更是选择不多。

“目前我国城市夜间经济多以餐饮、购物等消费为主，夜间消费供给结构还需进一步优化，顺应消费者由商品消费向服务消费升级的趋势。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说。

存在同质化现象，“夜经济”配套服务不足

“出门旅游会发现，几乎每个城市都有夜市，其实就是些商业街，长得都差不多，里面的品牌也大同小异。”郑州市民赵女士向记者抱怨道。

记者调研了解到，除少数城市外，目前很多城市发展“夜经济”尚不能形成品牌特色，存在内容同质化现象。

中国旅游研究院院长戴斌指出，发展“夜经济”，应充分挖掘本地夜间休闲资源、场所和项目，结合自身文化特点，打造休闲娱乐项目，如苏州评弹文化、天津相声文化等，都是当地发展“夜经济”可充分结合的优势资源。

中国旅游研究院的调查显示，限制游客夜间体验的因素中，受访者担心安全问题占比49.4%，夜间交通不便占比25.8%。

汉光百货董事长王小雨认为，“夜经济”配套服务还远远不足。一方面要延长公共交通运营时间，保障消费者夜间出行，另一方面，针对餐饮等行业垃圾清运的时间也要适当延长。

考验城市管理，规划要先行

大城市夜间消费人、车流量都比较大，能否保证充足的停车位？部分城市公交、地铁停运时间较早，如何解决夜间出行便捷化问题？安全保障措施是否到位？如何避免光污染、噪音扰民？发展“夜经济”，考验着城市管理的方方面面。

“城市发展‘夜经济’，需要政府加强顶层设计，提升配套服务，创造便利的产业环境。对可能存在的食品安全、环境污染等问题，要加强监管，为产业良性发展和消费者权益保护提供更好的政策环境。”赵萍说。

为发展夜间经济，一些城市正在规划先行，先行先试。

例如，上海鼓励各区建立“夜生活首席执行官”制度，编制夜生活集聚区发展规划，打造地标性夜生活集聚区。试点在部分区域增加夜间停车位、出租车候客点、夜班公交线路；北京市政府提出，将出台繁荣夜间经济促消费政策，鼓励重点街区及商场、超市、便利店适当延长营业时间；天津提出，在2019年底前打造形成6个市级夜间经济示范街区；晚20至24时放宽相关摆卖管制等……

国际上也不乏可供借鉴的经验做法。为繁荣夜间文化市场消费，法国规定新戏剧上演可减免税收；韩国地方政府在城市核心商圈举办“夜猫子夜市”等夜间活动，促进民众夜间消费；伦敦推出夜间地铁，每周五和周六运行。（王雨萧 陈爱平 何欣荣）

(责编：朱江、付长超)