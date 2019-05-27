原标题：“以房养老”骗局，何以让老人频频中招

骗子们的胆大和招摇，反衬出基层治理的松懈。

日前，央视曝光了中安民生的“以房养老”骗局。许多老人参加了这家公司的“以房养老”项目，事后发现，他们的房子被抵押给各种小贷公司，有的老人背负了300余万、年息高达24%的贷款。他们因此不断被贷款公司威胁，逼他们赶紧卖房还贷。今年3月，受骗的老人们选择报案，警方进行立案侦查，刑事拘留了88名犯罪嫌疑人。

“以房养老”骗局，折射出老人们风险意识和法律意识的匮乏。涉及房屋处置这一重大的问题，既不和儿女商量，也不求教于法律专业人士，而是只听一面之词，懵懵懂懂之下，就轻率在合同上签了字，几乎弄得房财两空。这对于当事者乃至所有老年人而言，都是刻骨铭心的一课。老年人亟须提高防骗意识，彻底打消天上掉馅饼的幻想。

不过，也不能全怪老人们的轻信和无知，要怪主要就怪骗子们的骗术太高明。根据媒体的报道，中安民生的“以房养老”骗局，假借有关国家部委名义。中安民生的宣讲活动，不仅公开进行，规模也非常之大，最多达上千人。老人们怎会知道，骗子们会如此大胆，如此招摇。

骗子们的胆大和招摇，反衬出基层治理的松懈。骗子爱挑老年人群体下手，这几乎是人尽皆知的事实。中安民生在基层社区大规模组织老年人参加的宣讲活动，基层相关部门不可能一点看不到，可这些部门为何对此没有多一分敏感？更不消说，骗子们打的还是国家政策、国家部委的旗号，显然更需要基层谨慎对待。这提醒大家，尤其是基层部门需要更多责任心，及时关注此类活动并进行核实。

基层治理，理当是一个精细活。近年以来，很多城市都在大力推动网格化管理，就是意在改善基层治理的粗放，实现社会管理的全覆盖，全感知。如果能秉持这样的理念并付诸行动，那些针对老年人群体的骗局，自然无处遁形。

在快速变化的现代社会，老年人跟不上时代的发展，因而出现认知盲区和误区，这是难免的事情。最可怕的，其实是无助，当老年人因为知识、经验的缺陷，遭遇骗子精心构筑的陷阱时，没有人来提醒他们，没有人来施以援手。让老年人群体避免陷入“老而无助”的困境，不再沦为他人的鱼肉，我们的社会，尤其是我们的基层部门，必须要负起责任来。

(责编：朱江、付长超)