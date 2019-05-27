早教机构沐奇多家门店人去楼空

5月22日，记者来到沐奇丽都店，内部正在施工。新京报记者 潘闻博 摄
早教机构疑似“跑路”现象，近年来屡见不鲜。近日，早教机构沐奇亲子游泳（下称“沐奇”）多家门店悄然关闭，身后留下众多会员退款无门。尽管一些顾客在门店关闭前感觉“异样”，但他们已经为课程提前付费。
市场监管部门回应称，沐奇品牌的涉事企业已经被列入经营异常名录并立案调查。律师表示，消费者可向工商投诉，或至法院起诉。此外，相关部门也应尽早完善早教机构的监管体制。
新京报讯 近日，早教机构沐奇亲子游泳（下称“沐奇”）多家门店关闭。消费者称，所办会员卡内金额几千至几万元不等的费用无处追讨。新京报记者先后探访发现，沐奇CBD店、丽都店、金源店均处于关门状态，且企业相关法人和门店负责人电话无法接通。
消费者交费续课后门店关闭
2018年6月，牛建（化名）在沐奇润泽店消费19888元购买了包含72节课的会员课程。此前，牛建是在网上找到了沐奇的介绍：“感觉挺有名的，据说不少明星也是他们的会员。”沐奇微信公众号显示，该品牌成立于2009年，先后拥有刘烨、徐峥等明星会员。
牛建每周带孩子去一次游泳馆。一开始，牛建能轻松约上课。但2018年年底，情况发生变化。他常去的润泽店多次以门店内需维修锅炉为由停课，直到2019年4月初润泽店关闭。
由于会员卡通用，牛建曾带孩子到其他门店，但他发现其他门店也关门了。“现在，他们店的电话打不通了，给销售人员发微信，也没有回复。”牛建说。
王丽（化名）也是沐奇润泽店的会员。她说，就在润泽店关闭前一周，她在游泳馆内看到销售人员还在推销课程。一位CBD店的会员称，她交费续课后，没来得及上课，店就关了。
凌云（化名）是沐奇老顾客，2018年夏天，她在丽都店续购了2万多元的课程，2019年春节前，却发现丽都店关闭，电话也无法打通。“事后想想，关店是有征兆的。”凌云说，2018年下半年，丽都店不再提供消毒毛巾，此后“保洁人员越来越少”，且频繁以管道维修、监管部门检查等理由闭店，直至春节前彻底关停。
沐奇新国展店、CBD店、西红门店、金源店多位消费者向记者表示，遭遇到上述门店关闭、退款问题无从解决。记者在两个沐奇维权微信群中看到，两个群共有600多人，办理会员的费用从数千至数万元不等。
仅2家门店营业 其中一家加钱才能上课
5月22日，记者来到将台路附近的沐奇总部（丽都店）。店内近10名工人正在施工，对于该店为何施工，工人们称不知情。附近一商家表示，沐奇丽都店今年1月就已关停。该商家介绍，不少顾客向他们询问丽都店的情况。“现在这家店面应该是由别人承租了，正在装修。”
位于八里庄的沐奇CBD店同样大门紧锁。该店所属租赁中心一工作人员表示，沐奇因为交不起房租于今年4月关停。“陆续来了好多人，问他们的情况。”类似的情况同样发生在沐奇金源店。根据门店所在的商场此前贴出的公告称，沐奇金源店长期、多次拖欠租赁费用，截至2月底“数额巨大”。
新京报记者先后致电沐奇润泽店、CBD店、金源店、丽都店、新国展店、西红门店，电话均未能接通。沐奇客服及公司法定代表人电话则处于关机状态。沐奇官网也提示无法访问。
目前，沐奇西城店、丰台店仍处于营业状态，但工作人员表示他们是加盟店，独立运营，自负盈亏。这两家门店工作人员称，不清楚其他门店关闭缘由。对于其他关闭门店消费者购买的课程问题，西城店表示沐奇会员需要加钱才能在西城店完成课程，而丰台店则表示不接受其他门店会员。
涉事企业被列入经营异常名录
根据公开资料显示，沐奇总部坐落于北京市朝阳区将台路2号B座1层H-101。是一个从事双语婴幼儿早教、婴儿游泳的早教公司。法定代表人为郭文博。工商信息显示，北京沐奇世界管理咨询有限公司，于2019年1月被工商部门列入经营异常名录，原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。
5月23日，朝阳区市场监管局回应新京报记者称，他们已到沐奇丽都店、CBD店现场检查。目前，两家门店均已关门，无法联系到企业负责人。顺义区空港工商所、海淀区四季青工商所的工作人员分别表示建议消费者可向法院起诉。
律师说法
无法联系负责人 法院可以缺席判决强执
对此，北京康达律师事务所律师韩骁表示，沐奇如遇到资金周转困难，或有闭店打算时，应当履行诚实信用义务，事先通知消费者。
韩骁称，若无法证实沐奇存在主观诈骗的故意，此举仅为民事合同纠纷一方履行不能的问题。若能证实其存在主观诈骗的故意，那么，沐奇可能涉嫌诈骗。
对于目前的情况，消费者可向工商部门举报，或向消费者权益保护委员会投诉，申请消保委与沐奇负责人协商。此外，还可向法院起诉，诉请沐奇退款。若有相关证据证明其涉嫌诈骗，可向公安部门报警，追究其刑事责任。
韩骁同时表示，目前，消费者、工商等方面无法与沐奇取得联系，这会在一定程度上增大维权难度。“如果沐奇负责人联系不上，法院可以缺席判决，如果其名下有财产，可以强制执行。”
“在没有合理证据证明涉案公司进行诈骗的情况下，消费者应通过民事诉讼的方式维权，同时，应由工商部门及消费者权益保护委员会进行监管，对该公司及相关负责人进行行政处理。”他解释道。
建议
相关部门完善监管 消费者警惕预付款
事实上，早教机构疑似“跑路”现象近年来屡见不鲜。
据媒体公开报道，今年年初，北京“家盒子”西直门店突然关闭，致上百名会员维权，每名会员所购“课包”在一两万元至数万元不等。
今年2月，连锁教育机构艾尔蒙国际早教也出现停课情况，校方给家长发短信称“经营不善，暂时停课”。
本月初，北京欧拉早教中心也被质疑“跑路”，会员费下落不明，老板失联、教师离职。
对此，北京康达律师事务所律师韩骁表示，就目前教育培训机构相关监管政策而言，开办早教机构只需去工商局注册教育咨询企业，未纳入教育部门的监管范畴。工商、税务等部门根据职能，只是监控其经营纳税情况，教学内容则无人监管。
“只有工商部门监管，肯定会出现监管不到位的情况，教育部门有必要尽快完善对早教机构的监管机制。”韩骁认为，政府及相关部门，应出台早教市场的相关指导文件，指导早教机构合理进行机构建设，正确进行教育咨询。此外，消费者在购买相关课程时，要提高警惕，明晰合同具体条款。“即使商家提出优惠方案，消费者也务必控制预付额度，以防退费难或商家‘跑路’无法追回。”（潘闻博）
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