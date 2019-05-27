原标题：大数据如何让信息“跑赢”群众的腿

当下，在大数据共享应用中，公共政务大数据的“聚、通、用”问题，如何促进基于大数据的政府治理和民生服务，已成为大数据业界关注的焦点。

5月25日，在2019中国国际大数据产业博览会上，大数据业界及学界领袖开启了一场以“公共大数据共享应用关键技术”为主题的大讨论。

视频指挥、无线移动图传、车辆抓拍、应急处置、移动终端采集、人像识别视频……犯罪嫌疑人一旦进入贵阳，就会被“人像大数据系统”捕捉。贵阳市自2016年起将大数据应用拓展延伸到公安机关打防管控各项工作中。这种“大数据+政务”深度融合的实践，在全国公安界树起了“数据公有”“共享增值”的新标杆。

公共大数据国家重点实验室常务副主任彭长根解读称，公共大数据实际就是取之于民的政务数据，涉及政府实际执法中的各行各业，牵涉大量公民信息。

彭长根说，在过往的政务大数据共享推进过程中，依然存在“不愿共享”“不敢共享”“不能共享”3个难题，导致了信息壁垒和数据“孤岛”的出现。

“这也是全国各地不少地区在发展大数据进程中，处于观望导致动力不足的重要因素。”彭长根总结，当前我国公共大数据开放共享，涉及技术、管理、标准3个维度，包括数据的加密存储、备份、共享，大数据的排放安全，数据融合下的隐私保护，访问控制和跨域交换安全4个痛点。

“办事要在各个部门反复奔波，行政审批环节繁复，目前仍然能听到一些群众这样反映。”中国科学院院士、北京理工大学常务副校长梅宏分析，这其实就是公共服务没有做到合理衔接，部门不协同、信息不一致，说到底就是改善服务没有真正“迈开腿”。

“如果政府职责体系不能在数字政府和数据治理中建立起来，政务大数据平台的共建共享只能是愿景。”在中国科学院院士、解放军保密委员会技术安全研究所研究员郑建华看来，要彻底扭转群众办事“走弯路”“跑断腿”现象，最关键的就是要打通部门之间的“服务壁垒”，构建起统一的网络化服务平台。

如何打破“服务壁垒”，盘活数据资源？

郑建华认为，大数据安全比一般的信息系统安全更复杂，首先要针对不同的应用建立相应的安全模型，从而建立健全相应的密码技术，然后才可能使用有针对性的密码技术解决实际的应用问题。

“要法规、标准、技术三管齐下，协同发力破局。”梅宏给出的建议是，推进政务数据资源建设，是打破政务信息系统之间的壁垒，连接信息孤岛，实现数据的共享和开放。

梅宏认为，要通过有效的技术支撑确保数据共享交换全流程的可监可控可追溯。要制定相应的标准规范，保障数据共享交换与业务协同。要运用自主可控创新技术，加速打破信息孤岛，提供高可靠的政务信息共享交换平台。要构建涵盖国家、行业和组织三个层面的完整的数据治理体系。

与此同时，隐私问题也是各界关注的焦点。

“ 这既是‘大数据+政务’的痛点，也是行业的机会。政府和企业深化大数据分析与应用，推动保护公民个人信息隐私正当时。”阿里集团副总裁李飞飞说。

李飞飞说，要确保个人信息安全，需要营造干净、清洁的互联网环境，需要政府部门尽快弥补网络信息安全的立法这一环，加大对网络刑事犯罪打击的执法力度，切实保障网络用户的合法权益。（焦敏龙）

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