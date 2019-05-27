网售儿童学习桌椅过半不符标准要求

六一前夕，北京市消费者协会专门对网售儿童学习桌椅和婴儿床进行了比较试验并于今天发布试验结果。结果显示，婴儿床样品中不符合标准要求的占样品总数的80%，儿童学习桌椅样品不符合标准要求的样品达52.5%。
据介绍，儿童学习桌椅在安全要求上有别于成人家具：儿童学习桌椅不应有锐利的边缘尖端，不应有危险的孔隙及间隙，抽屉桌台也都要安全稳定等，这些标准要求就是为了防止儿童遇到被夹伤、扭伤、磕伤、砸伤的危险。
然而，比较试验的结果令人堪忧。经测试，20套学习桌椅，共计40件样品中有21件样品（13件学习桌和8件学习椅）不符合国家标准要求，样品整体不符合率为52.5%。其中，存在危险间隙和锐利边缘是主要问题。
在婴儿床比较试验中，20件样品中有16件婴儿床样品不符合标准要求，占样品总数的80%。存在的主要问题是结构中部分孔和侧翻旁板不符合要求、床铺面有不符合标准的间隙以及床铺面冲击强度不够、旁板和床头不符合标准要求、框架强度不够、稳定性不够等。
北京市消协指出，消费者购买婴儿床和儿童学习桌椅时应注意尽量选购正规厂家生产的产品，要认真查看产品信息是否齐全，不要购买三无产品。（杨召奎）
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