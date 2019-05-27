工信部副部长：将持续推进对外开放 大幅削减负面清单内容

5月26日，工业和信息化部副部长王志军接受联合采访时表示，中国已经形成了较为完备的基础设施、产业体系，营商环境不断优化，依然是全球最具吸引力的投资目的地之一。今年1月份至4月份，制造业实际利用外资943.8亿元，同比增长11.4%。这充分显示了外国投资者对中国经济的坚定信心。
“从前四个月的情况来看，规模以上工业生产增加值同比增长6.2%，与去年基本持平，高于今年全年增长预期目标。”王志军说。
王志军介绍，今年以来，我国工业运行不止增速平稳，从结构上看，4月份高技术制造业增长11.2%，比全部制造业加快5.9个百分点，比一季度加快3.5个百分点。从预期看，企业发展信心持续改善，制造业采购经理指数已经连续2个月处于景气扩张区间，生产经营活动预期指数连续3个月处于56%以上。
王志军表示，我国还将持续推进和提升工业领域对外开放水平。一是全面实施准入前国民待遇加负面清单的管理模式，落实飞机、船舶、汽车、电信等方面的开放政策。二是推动修订全国和自贸区外商准入负面清单，大幅削减负面清单内容。此外，我国将扩大鼓励外商投资的领域和范围，推动重大外资项目加快落地实施。坚持内外资企业“一视同仁”原则，深化“放管服”改革，全面清理取消负面清单以外领域对外资的准入限制，采取“非禁即入”原则，构建“内外一致”、公平竞争的市场环境。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】