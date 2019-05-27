工信部副部长：将持续推进对外开放 大幅削减负面清单内容

原标题：将持续推进对外开放 大幅削减负面清单内容

5月26日，工业和信息化部副部长王志军接受联合采访时表示，中国已经形成了较为完备的基础设施、产业体系，营商环境不断优化，依然是全球最具吸引力的投资目的地之一。今年1月份至4月份，制造业实际利用外资943.8亿元，同比增长11.4%。这充分显示了外国投资者对中国经济的坚定信心。

“从前四个月的情况来看，规模以上工业生产增加值同比增长6.2%，与去年基本持平，高于今年全年增长预期目标。”王志军说。

王志军介绍，今年以来，我国工业运行不止增速平稳，从结构上看，4月份高技术制造业增长11.2%，比全部制造业加快5.9个百分点，比一季度加快3.5个百分点。从预期看，企业发展信心持续改善，制造业采购经理指数已经连续2个月处于景气扩张区间，生产经营活动预期指数连续3个月处于56%以上。

王志军表示，我国还将持续推进和提升工业领域对外开放水平。一是全面实施准入前国民待遇加负面清单的管理模式，落实飞机、船舶、汽车、电信等方面的开放政策。二是推动修订全国和自贸区外商准入负面清单，大幅削减负面清单内容。此外，我国将扩大鼓励外商投资的领域和范围，推动重大外资项目加快落地实施。坚持内外资企业“一视同仁”原则，深化“放管服”改革，全面清理取消负面清单以外领域对外资的准入限制，采取“非禁即入”原则，构建“内外一致”、公平竞争的市场环境。

(责编：蒋琪、付长超)