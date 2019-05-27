规范保健品市场　莫让“银发族”再被“套路”

日前民政部、国家卫健委、应急管理部、国家市场监管总局已联合印发了关于做好2019年养老院服务质量建设专项行动工作的通知，其中明确提出严禁养老机构向老年人推销“保健”产品服务、严禁向入住老年人非法集资。
网民“郑雪倩”表示，现在人们的生活质量提高，比较注重健康，老年人对这些方面相对更在意。许多厂家就是利用老年人的这种心态，夸大保健品的功效，达到行骗的目的。
“保健品不是药品而是保健食品，它只针对一些特定人群的身体功能有调节作用，并不能治病，是按照食品的类别和程序进行审批的。”她说。
有网民表示，当前很多不法机构利用老人求健康同时对保健品缺乏认知的状况，从老人身上非法牟利，有时候甚至会对老人造成身心伤害。因此，首先要从政策上给保健品市场画一条红线，越线必罚。
“此次明确提出严禁养老机构推销的行为无疑能给一些不法保健品机构敲响警钟，让他们有所收敛。”网民“不老松”表示，相关部门应该加快保健品质量标准化体系建设，让“保健”产品服务回归正途，作为人们调养身体的一种辅助手段，切实保障人们的生命健康和合法权益。
网民“聚齐”也表示，政府应当发挥主导作用，推进科学、健康、高效的现代老年人保健品市场管理。制定保健品管理的地方性法规，使保健品市场逐步规范、健康。食品药品监管部门定期发布药品安全消费警示，打击游医药贩。
在严防这种不法行为的同时，有网民建议，还应该开展对老年人的保健知识宣传，提高他们对这类行为的辨别能力，让老人不过分迷信“神药”，倡导健康科学的生活方式。
“我们更要在深层次上完善老年人的健康教育、休闲锻炼、科学养生的系统机制，让老人的生活丰富，在精神和物质方面得到保障，享受生活乐趣，增加防范意识，避免上当受骗。”网民“相修勤”表示，更多的关怀可以让“银发族”拥有更舒适的晚年，一定程度上能避免他们落入骗局。
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