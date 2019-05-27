解读：1—4月份钢铁、石油加工等主要行业利润有所好转

央视网消息：记者从国家统计局获悉，国家统计局5月27日发布的工业企业财务数据显示，2019年1—4月份，全国规模以上工业企业利润总额同比下降3.4%，降幅与1—3月份大体相当，国家统计局工业司高级统计师朱虹对此进行解读。

1—4月份工业企业效益情况呈现以下特点：

一是钢铁、石油加工、石油开采、化工等主要行业利润有所好转。1—4月份，石油开采行业利润同比增长19.7%，增速比1—3月份加快9.4个百分点；钢铁、石油加工、化工行业利润同比分别下降28.1%、50.2%和16.0%，降幅比1—3月份分别收窄16.4、4.3和1.8个百分点。

二是近七成行业利润同比增加。1—4月份，在41个工业大类行业中，27个行业利润同比增加，占66%。新增利润最多的行业主要是：烟草制品业，利润同比增长29.4%；酒、饮料和精制茶制造业，增长18.1%；电气机械和器材制造业，增长14.5%；非金属矿物制品业，增长12.6%；电力、热力生产和供应业，增长12.3%。

三是国有控股企业利润降幅收窄。1—4月份，国有控股企业利润同比下降9.7%，降幅比1—3月份收窄3.7个百分点。

四是私营企业利润保持增长。1—4月份，私营企业利润同比增长4.1%。

五是资产负债率下降。4月末，规模以上工业企业资产负债率为56.8%，同比降低0.5个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为58.4%，降低1.1个百分点。

由于4月1日起实施增值税税率下调，导致4月份部分工业产品需求在3月份提前释放，加之同期基数较高，4月份规模以上工业企业利润同比下降3.7%，与3月份相比波动较大。但从平均增速看，3、4两月利润平均增长5.0%。

(责编：马昌、袁勃)