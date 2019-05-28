运营商推出提速降费新举措 三大运营商的福利领了吗

不久前，一则“查网龄送流量”新闻在朋友圈刷屏，不少人都纷纷转给亲友，一起查网龄。三大运营商最新推出的提速降费举措不止如此……
据新华社人民邮电报报道
提速降费被纳入今年全国两会的政府工作报告当中。5月14日，国务院常务会议又对此进行专项部署，提出五点要求：加快网络升级扩容；突出增强工业互联网、教育、医疗等重点领域的网络能力；降低资费；11月底前在全国全面实施携号转网；清理规范套餐设置，年内再精简目前在售套餐数量15%以上。
为落实上述提速降费政策，中国电信、中国移动、中国联通陆续推出系列举措。
中国电信
套餐外流量每MB不超过0.03元
①今年1月，下调套餐外流量资费，每MB不超过0.03元。
②今年6月，推出“达量放心用流量包”。用户订购后，不达量不收费，达量后直接叠加5元/GB或3元/GB流量包。
③今年6月，针对出访港澳台方向的人群，推出更优惠漫游流量包，如68元/3天等。
④面向不喜欢受套餐的消费者，推出“地板价”、阶梯计费的“无忧卡”套餐。
⑤今年5月，下调互联网专线标准资费15%，同步启动中小企业“提速惠企”活动，开展中小企业免费提速。
⑥推出广覆盖、高质量、高性价比的教育和医疗专网产品，开展数字校园天翼行，助力学校联网攻坚行动，将中小学宽带网络接入速率提升至百兆以上。
⑦主动以短信形式向用户告知套餐消费情况，重点对套餐使用达量、使用期限、消费账单等情况进行及时提醒，让用户明明白白消费。
中国移动
10086未解决？可拨打10080
①5月1日起，中国移动全网统一推出了查网龄送流量活动，客户发送2019到10086即可获赠不同流量，网龄越长获赠流量越多。
②4月20日起，中国移动陆续在北京、四川、辽宁等10个省（市）试点推出了畅享系列套餐。该套餐是首款达量不限速产品，套外流量越用越便宜，套餐内包含50G流量，支持多人共享，并赠送宽带和宽带电视、亲情号互打免费等权益。
③最低加10元，享受“语音翻番”。例如原来的58元飞享通套餐，包含150分钟全国语音，客户最低可加10元即可实现套餐内语音翻番至300分钟。
④编辑短信“0000”，查退增值业务。
⑤1月20日，中国移动设立全网升级投诉中心，启用10080号码作为服务质量监督热线。
⑥家宽承诺快装快修，延迟一天送1G。
中国联通
发送0000可轻松查退订
①1月起，中国联通推出20元14G特惠假日流量包，包内流量单价降至1.43元/G。
②6月1日起，中国联通将调整港澳台地区漫游流量费，大幅提升每日25元封顶高速流量。
③中国联通2019年推出双创云快线产品，提供高性价比的网络+云服务，确保互联网接入费用再降低15%。
④5月17日，中国联通消费者权益保护热线10015正式开启，重点解决联通客户在消费过程中发生的各类权益争议问题。
⑤今年6月，发送“0000”至10010可查退。⑥推出“异地补换卡”、“统一查询”、“亲情付”等异地服务。
⑦5月1日起，推出话费购服务，通过中国联通话费购商城，可一站式购买音乐、视频等信息服务类产品。
⑧今年6月，对客户承诺装机、移机、维修时限要求，超时将为客户提供赔付。
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