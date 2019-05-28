原标题：调控加速收紧 苏州或将再扩限售范围

27日，有媒体报道称，苏州市政府联合住建局、发改委、自然资源局等部门召集30余家地产商召开苏州房地产行业座谈会并在会上指出，如果7月前苏州楼市的几大指标仍未得到控制，苏州将从扩大限售范围，提高外地人购房需要的社保门槛等方面再度加码调控。对于该会议，苏州当地一房企负责人对《经济参考报》记者给予了证实，而这距苏州5月11日发布限售新政仅半月。

有业内人士表示，此次会议主要为了缓解苏州目前房价过快上涨的压力。“一方面是土拍市场持续火热，多个板块‘地王’被刷新，另外，虽然苏州调控升级，但购房者预期并未受此影响。”

事实上，此次会议距离住建部对其点名预警仅10天。今年一季度以来，苏州市土地市场过热，一二手房价格出现倒挂。截至四月底，当地房地产价格指数已达到5%，超过苏州市全年调控目标5%的界限。

中原地产首席分析师张大伟表示，近年来，房地产市场调控明确了地方政府的调控主体责任。2017年年底，住建部建立房地产统计和市场监测预警指标体系，进一步加强对地方稳定房地产市场工作的评价考核和约谈问责机制，对于落实“平稳本地房地产市场”任务不利的地方政府，进行约谈乃至按照有关程序、会同有关部门进行问责。

“对于苏州来说，最近出台的调控政策并没有能够完全抑制市场的上涨预期，政策相对温和。”张大伟认为，房价是调控绕不过去的关键性指标，这也意味着将有更多被预警城市加速调控收紧。

在此背景下，苏州或将采取长效、短效机制共同作用加强对当地房地产市场的调控。一位参会人士透露，在限售、限价的同时，苏州已制定房地产长效调控方案，并上报住建部。长效调控机制实施后阶段调控措施不取消，一切以重要考核指标要求为准。

对于苏州长效机制的方案，上述人士表示，“租售并举”是方案的重要方面。对此，张大伟表示，建立房地产平稳健康发展的长效机制，关键要处理好住房消费和投资、房地产和经济增长的协调关系。另外必须降低房地产的投资属性，回归居住属性。因此，应加快住房、土地供应、房地产税收、租赁等制度建设，以长效机制引导市场稳预期。（ 梁倩 杨绍功 ）

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