原标题：稳就业走实向深 合力初成政策升级

随着就业优先政策全面发力，4月就业回暖迹象显现。进入5月，稳就业再度升温。中央层面，一周多来动作频频，成立横跨逾20个部门的国务院就业工作领导小组，多部门召开稳就业座谈会，国办印发《职业技能提升行动方案（2019－2021年）》，开启大规模培训行动等；地方层面，各地也在密集出台新政，从定额税收减免到创业带动就业等，打造积极就业政策“升级版”。

《经济参考报》记者从有关部门获悉，新一轮稳就业政策正蓄势待发，解决结构性就业问题、实现更高质量就业成为发力点。下一步除了将加快落实一批新的政策措施，加大重要群体就业支持外，还将开发更多新职业，大力支持发展平台经济等新产业新业态，包括社保在内的配套支持政策也在抓紧研究中。

国家统计局数据显示，今年前四个月城镇新增就业459万人，达到全年预期目标的42%。4月城镇调查失业率为5%，比上月下降0.2个百分点，31个大城市调查失业率为5%，下降0.1个百分点，连续两个月下降。“这是就业优先政策全面发力的结果。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

5月以来，从中央到地方，新一轮加强版稳就业政策持续发力。小组成员来自20多个部门的国务院就业工作领导小组近日成立，明确将凝聚就业工作合力，更好实施就业优先政策。国家发展改革委等多部门日前召开稳就业座谈会。

国务院办公厅日前印发了《职业技能提升行动方案（2019—2021年）》。该方案提出，2019年至2021年，三年共开展各类补贴性职业技能培训5000万人次以上，其中2019年培训1500万人次以上；到2021年底技能劳动者占就业人员总量的比例达到25%以上，高技能人才占技能劳动者的比例达到30%以上。在人社部职业能力建设智库技工教育专家荀凤元看来，如此大规模的全民性职业技能提升培训行动前所未有。

国家发展改革委副主任宁吉喆日前在接受媒体联合采访时透露，围绕“六稳”将加快落实一批新的政策措施。在稳就业方面，将加大重点群体就业帮扶，强化大学生创新创业教育培训，深入实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划，实施新生代农民工职业培训计划，实施青年就业启航计划，抓紧落实高职院校扩招100万人计划。

地方层面，相关政策也在密集出炉。北京市人社局日前推出定额税收减免、失业保险返还、技师和高级技师培训补贴等七项鼓励企业稳定和扩大就业政策。山东省出台《关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》，围绕支持企业稳定就业、发展经济扩大就业、鼓励创业带动就业等六个方面，出台20条具体政策措施，打造积极就业政策的“升级版”。

对于近期稳就业举措密集出台，海通证券首席经济学家姜超认为，政府对就业的重视明显升温。他指出，由于经济增长所带来的就业承载力大幅上升，今年完成就业目标非难事，但当前就业结构调整还落后于产业结构调整，保就业的关键不在于总量，而在于结构。

中国宏观经济研究院副研究员关博对《经济参考报》记者表示，当前稳就业政策不断提质换挡，从教育改革、职工培训、待遇配套等各环节发力，致力于建设一支知识型、技能型、创新型的劳动者大军，缓解就业结构性矛盾，为经济高质量发展提供人才支撑。

值得一提的是，包括平台经济、分享经济、“互联网＋”在内的新就业形态，正成为稳就业的重要力量，更大力度的支持政策也将落地。

宁吉喆指出，下一步将通过创业带动就业，深入推进实施“双创”升级版，大力发展新产业新业态，提供更多就业岗位。国家发展改革委高技术司有关负责人日前也表示，打造更强劲的创业带动就业“新动力”。推动平台经济、共享经济、“互联网＋”等新业态新模式健康发展，创造更多元、更稳定的新就业岗位。人力资源社会保障部职业能力建设司司长张立新透露，下一步，要把就业量大、技能水平高、能够反映最新产业发展的新职业不断开发出来。

不过，也有专家指出，在新就业形态给更多劳动者创造就业增收机会的同时，也给劳动关系和稳定的社保关系带来挑战。“必须加快完善适应新就业形态的用工和社会保障政策。”关博说。

记者了解到，有关部门正在加快研究针对新业态就业人员的社保政策，酝酿出台配套举措。权威人士对记者表示，通过平台取得灵活收入的人群的社会保障问题，是涉及平台、企业、从业人员三方的制度设计和分摊问题，这是当前和未来一段时间会集中研究的一个制度性问题。

此外，厦门大学宏观经济研究中心副教授王燕武对《经济参考报》记者表示，在现代服务业和社会性服务业领域仍存在较为明显的准入门槛，高端服务业对就业增长的贡献微弱。为实现更充分更高质量就业，还需要深化相关领域的体制改革、机制创新、市场开放，推动服务业各行业的竞争性，提高对劳动力的吸纳能力。（班娟娟 实习生 秦燕玲）

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