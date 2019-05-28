前4月国有企业运行保持良好态势

5月27日，财政部发布统计数据显示，1月至4月，全国国有及国有控股企业利润总额11244.7亿元，同比增长12.6%，主要经济指标继续保持增长态势。
“从前4月情况看，国有企业利润、营业收入、成本费用利润率等各项主要指标保持增长，反映出国有企业运行态势良好，同时也是国民经济总体平稳、稳中有进的重要表现。”中国财政科学研究院副院长白景明说。
在利润总额中，中央企业7749.4亿元，同比增长11.8%；地方国有企业3495.3亿元，同比增长14.4%。1月至4月，房地产、建筑、石油等行业利润增长较快。
营业总收入方面，1月至4月，国有企业营业总收入18.9万亿元，同比增长8.3%。其中，中央企业10.98万亿元，同比增长6.7%；地方国有企业7.92万亿元，同比增长10.5%。
营业总成本方面，1月至4月，国有企业营业总成本18.23万亿元，同比增长8.5%。其中，中央企业10.41万亿元，同比增长6.8%；地方国有企业7.82万亿元，同比增长10.8%。
应交税费方面，1月至4月，国有企业应交税费1.55万亿元，同比增长1.7%。其中，中央企业1.12万亿元，同比增长1.7%；地方国有企业0.43万亿元，同比增长1.8%。
“今年我国实施更大规模的减税降费，国有企业在收入、利润保持较快增长的同时，应交税费只是小幅增长，反映出一系列减税降费措施落地见效，明显减轻企业税费负担，激发市场主体活力。”白景明表示。
统计显示，4月末，国有企业资产总额191.78万亿元，同比增长8.9%；负债总额123.37万亿元，同比增长8.5%；所有者权益合计68.41万亿元，同比增长9.7%。其中，中央企业资产总额82.48万亿元，同比增长7.5%；地方国有企业资产总额109.29万亿元，同比增长10.1%。
此外，成本费用利润率方面，1月至4月，国有企业成本费用利润率6.2%，增长0.2个百分点。其中，中央企业7.6%，增长0.3个百分点；地方国有企业4.5%，增长0.1个百分点。资产负债率方面，4月末，国有企业资产负债率64.3%，降低0.2个百分点。
“成本费用利润率是企业利润与成本、费用的比率，反映企业的经济效益状况，前4月该项指标保持增长，显示出国企经济效益提升。与此同时，资产负债率降低，则反映了去杠杆取得成效。今年以来，我国在宏观政策上采取‘组合拳’精准调控，深入推进供给侧结构性改革，经济结构持续优化，质量效益稳步提升。”白景明说。（曾金华）
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