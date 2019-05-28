原标题：今年外贸发展存在三大有利条件

商务部日前发布《中国对外贸易形势报告（2019年春季）》指出，今年一季度，中国外贸总体平稳，结构继续优化。全年外贸发展面临的形势复杂严峻，不确定不稳定因素增多，但也要看到，中国外贸发展仍然具有强有力的支撑，存在三大有利条件。

一是外贸政策环境不断优化。近年来，中国实施积极的进口促进战略，主动扩大进口，促进对外贸易平衡发展。2019年，中国将加大力度支持先进技术、重要装备和关键零部件进口，进一步完善汽车平行进口等政策措施，为扩大进口增添动力。

二是国内高质量发展带动外贸稳中提质。当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国政府坚持以供给侧结构性改革为主线，推动国内经济转型升级和产业结构优化调整，促进中国产业迈向全球价值链中高端。国内产业升级以及战略性新兴产业快速发展带动相关产品和技术进出口，促进外贸结构更加优化。

三是外贸结构调整、动力转换加快。中国政府扎实推进贸易强国建设，推动外贸结构优化发展。大力促进加工贸易转型升级，支持中西部和东北地区承接梯度转移，推进加工贸易保税维修等新业态发展。持续培育外贸新优势，不断挖掘外贸发展内生动力，扎实推进35个跨境电商综合试验区、14家市场采购贸易方式试点。外贸新业态新模式正成为外贸稳定增长的新动力。

报告指出，展望2019年全年，中国外贸发展面临的环境仍然复杂严峻，同时也要看到，中国外贸内生动力不断增强，随着支持外贸稳规模、提质量、转动力各项举措不断落地，政策效应将会持续显现。（冯其予）

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