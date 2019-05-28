原标题：央行重启逆回购 单日净投放800亿

央行27日以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作，期限7天，中标利率为2.55%。鉴于当日无央行逆回购到期，故全天市场实现800亿元净投放。

对此，中信证券固定收益首席分析师明明表示，今年就像央行所说的，货币政策总体还是稳健、中性，流动性整体要保持适度，所以在这个时候增加一些短期的流动性投放比较合理。对于后续的操作，考虑到6月份的到期量比较大，又临近季末，因此他认为，央行6月份可能还会有一些中短期的货币政策操作来增加市场的流动性供给。

不过需要指出的是，央行周一的“放水”并没有让公开市场资金宽裕度有所改观。从市场流动性来看，周一隔夜Shibor报2.6660%，上涨32.4个基点；7天Shibor报2.7110%，上涨11.9个基点；3个月Shibor报2.9040%，上涨0.2个基点。

对此，有市场分析人士表示，从央行公告信息来看，目前银行体系流动性总量仍合理充裕，得益于后续财政支出，流动性总量预计大概率继续保持合理充裕甚至有所增多，资金面保持平稳偏松格局的概率较大。在该市场人士看来，与4月份相比，5月份流动性运行面临的扰动相对少一些，加之当前月度税期已过，市场资金面继续保持平稳偏松格局的概率较大。（记者 钟源）

(责编：蒋琪、付长超)