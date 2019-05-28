原标题：东西城试点共享单车"入栏结算" 违规栏外停车将被"罚"调度费

本报讯（记者张楠）6月起，东城的故宫、王府井周边以及西城的金融街将同时试点共享单车“入栏结算”。一旦违规在栏外停车，骑车人将面临每次最高5元的调度费“罚款”。

今天上午，记者在王府井东侧的柏树胡同西口看到，便道上大约间隔300米左右就有一处施划的白色标线，原本在这里混乱停放的共享单车井然有序地停放在标线内。东城区城管委副主任胡向军介绍，东城区故宫、王府井周边将在6月起对共享单车实行“入栏结算”，入栏结算实施范围东至东单北大街、东四南大街，北至东四西大街、五四大街，南至东长安大街，西至南池子大街、北池子大街,覆盖故宫、王府井周边的旅游景点、交通枢纽、商业街区、居住区等重要路段。目前在这些区域已经设置了156个非机动车规范停放区和17个禁停区，参与“入栏结算”的共享单车包括摩拜单车、ofo小黄车、滴滴小蓝和便利蜂。禁停区是没有实体标志标线的，用户可以在共享单车APP中看到禁停区的规划范围。记者在摩拜共享单车的APP上看到，可以停放的区域为蓝色，而禁停区则为灰色。

如果共享单车没有按规矩“入栏”怎么办？胡向军表示，将共享单车停放在指定停车区域内的，按照普通价格计费结算；而一旦在指定停车区域以外随意停放，将被增收“调度费”。“对停放不入栏的用户，第一次会在其锁车后，通过APP后台发出警告；第二次则在使用费的基础上增加2元调度费；如果出现三次及以上，在使用费的基础上，调度费将增加至5元。”

电子围栏内一旦停满该怎么办？胡向军表示，“入栏结算”的停放区域施划采用“见缝插针”的方式，即在不影响通行的前提下，从现有空间挤出停放区域，每300米左右设置一个停放区，停放区的大小依据场地的实际情况调整，最大的长度约68米，最小的长度约6米，每1米大概可以停放3辆共享单车。一个区域的共享单车数量如果过多，会立即通过平台调度，让共享单车企业派出运维人员将栏内饱和的车辆迅速移走腾地儿。发现乱停乱放、破损废弃等问题时，15分钟内共享单车企业会派运维人员到场，将车辆码放整齐或移走，1小时内解决问题，否则将影响企业评分及在市场投放共享单车的数量。

胡向军表示，下一步将在106处地铁站口、医院、商场等停车乱象比较严重的区域继续推行共享单车“入栏结算”,而小区门口和居住区周边也将陆续施划停车区。目前，全东城已经施划了6100处电子围栏，快的话有望年内在全东城全面推开“入栏结算”。

摩拜单车北京区相关负责人告诉记者，目前摩拜已经和西城区开始对接，准备在6月份开始推行共享单车“入栏结算”。记者了解到，西城将在金融街试点开展共享单车蓝牙“入栏结算”，不停进规定区域同样无法停车结算。胡铁湘摄

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