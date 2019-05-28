三大运营商提速降费举措密集出台

《经济参考报》记者日前从中国电信、中国移动、中国联通获悉，三大运营商网络提速降费实施方案密集出炉，具体举措包括全面下调套外流量价格、大幅下调港澳台地区数据漫游资费、面向中小企业宽带资费降低15%等。
针对港澳台漫游资费，中国电信将针对经常往来粤港澳大湾区的广东用户，于今年6月推出粤港澳一体化流量包，用户可以在三地共享使用流量；中国联通将于6月1日大幅提升每日25元封顶高速流量，同时调整港澳台地区数据漫游日套餐包流量。
为降低中小企业通信成本，中国电信全面下调互联网专线标准资费15%，同步启动中小企业“提速惠企”活动，开展中小企业免费提速；中国联通提供高性价比的网络+云服务，满足双创企业光速上云、灵活用云需求，确保互联网接入费用再降低15%。
围绕消费者权益保护，针对增值业务乱收费问题，三大运营商还推出增值业务0000统一查询和退订服务，即编辑短信“0000”至运营商官方号码，即可进行查询和退订相关业务套餐和行业短信。（记者 郭倩）
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