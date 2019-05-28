原标题：北京本周日48家国企向市民敞开大门

已经连续举办三届的“首都国企开放日”将于6月2日再度启动。昨天，北京青年报记者从北京市国资委获悉，以“辉煌七十载，再谱新华章”为主题的第四届“首都国企开放日”主题活动将于本周日上午在北京电控牡丹集团启动。届时将充分展示新中国成立70周年来首都国企的巨大变迁和辉煌成就，进一步深度挖掘首都国企在新中国成立以来所做的努力和贡献，唱响首都经济新时代强音，宣传国企新风貌，以实际行动向新中国成立70周年献礼。

包含61条企业新开放线路

第四届“首都国企开放日”共有48家企业报名，其中包括北京市管企业35家、中央在京企业11家、区国资委隶属企业2家。今年的“国企开放日”开放线路总数达126条，其中包括18条外埠线路、2条境外线路（香港、澳门）、1条国外线路（莫斯科）。今年有61条企业新开放线路与市民见面，占开放总数的48%。具体线路类型含重大建设项目11条、民生项目32条、名牌老字号12条、文化产业11条、博物馆展厅17条、高科技产业4条以及其他类型线路39条。

近距离了解首都建设进程

在今年的开放日活动中，各企业紧扣活动主题，以各种形式展示70年来祖国的伟大成就、国企的重大变迁、人民生活的巨大改变，弘扬时代主旋律，积极营造浓厚氛围。比如活动当天，参观市民可以到北京国资公司诚和敬养老驿站杨南站，通过与老人近距离接触，感受新中国成立70周年以来的变化；到首农食品集团王致和公司北京市腐乳科普馆参观新中国成立70周年、品牌350周年专题展览等。

在今年的开放日活动中，有多条企业开放线路涉及冬奥会、新机场、城市副中心等国家重大项目，可让市民近距离接触了解首都建设发展进程，体会国企在北京重大活动和项目中的责任担当。

比如，参观市民可以到首钢北京石景山园区改造项目参观国家体育总局冬训中心冰壶馆，了解原有精煤车间如何改造为现代化国家训练场馆；到中建一局与国资公司合作的国家游泳中心冬奥会冰壶场馆改造项目，了解工程进度、场馆冰水转换、智慧建造等情况；到中建二局北京分公司北京大兴国际机场，听他们讲新机场是如何建成的；到北京建院联合设计的新机场，俯瞰整个机场内景。

32条线路与民生相关

民生线路也在历年国企开放日中颇受欢迎，今年有32条开放线路都与百姓生活息息相关，让市民充分感受到首都国企为服务保障民生所做的贡献。比如，公交集团开放了“真情、绿色、文化、美丽公交站”四条路线；首农食品集团组织的参观三元食品工业园文化馆，可以探秘现代乳品生产加工过程，了解牛奶与生活、牛奶与健康的密切关系；市民还可以到一轻食品公司自己动手烤制义利面包、畅饮北冰洋汽水、观看喝汽水大赛，一起领略“美食童话乐园嘉年华”的乐趣；市民还可以带着孩子到北京野生动物园乘坐小火车参观游览区，一起喂长颈鹿和大象；或者到首农食品集团的百年栗园会员农场和紫谷伊甸园感受美景。

公式

北青报记者从北京市国资委了解到，今年1至4月份，北京市管国企实现营业收入4959.1亿元，同比增长11.3%；利润总额300亿元，同比增长23.8%；上缴税费总额533.2亿元，同比增长15.4%。

截至目前，北京市管国企的资产总额已经突破5万亿元，是2010年底的3.16倍，提前两年完成了4.7万亿元资产总额目标。（记者 张钦）

(责编：赵爽、付长超)