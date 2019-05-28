原标题：我国人力资源服务机构达3.57万家

本报讯（记者李丹青）记者从近日召开的全国人力资源流动管理工作座谈会上获悉，截至2018年底，全国共有各类人力资源服务机构3.57万家，共帮助2.28亿人次实现就业择业和流动，为3669万家用人单位提供服务，选派2.8万名高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务。

人社部有关负责人表示，各级人社部门要围绕“提高人力资源流动配置效能”这条工作主线，以推进市场性流动、引导性流动、计划性流动为抓手，聚焦服务就业创业、服务人才开发、服务高质量发展，强化人力资源支撑，深入推进引导高校毕业生到基层工作，完善人才流动配置机制，不断提升调配工作管理服务水平，推动人力资源服务产业化、人才流动配置科学化、人才流动公共服务规范化。（李丹青）

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