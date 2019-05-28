“今日之中国”系列述评：屹然砥柱立中流

原标题：屹然砥柱立中流——“今日之中国”系列述评之二

“贸易战面前，中国为什么如此从容自信？”

“我们有定海神针！”一则网友的回答简短有力，道出亿万中国人民的心声。

沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰。面对风险挑战，以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，是今日之中国“乱云飞渡仍从容”的底气所在。

这是2018年11月10日，参观者在上海举行的首届中国国际进口博览会上参观。新华社记者 韩瑜庆 摄

初心所系，力量所在

不管风吹浪打，屹然砥柱中流。

党的十八大以来，我们之所以能够取得全方位、开创性的成就，实现深层次、根本性的变革，根本在于有以习近平同志为核心的党中央的坚强有力领导。

党的十八届三中全会以划时代的气魄推出力度空前的全面深化改革方案，党的十八届四中全会对全面依法治国作出部署，党的十八届五中全会提出新发展理念，党的十八届六中全会专题研究全面从严治党治本之策……立足党和国家事业大局，党中央架构起新时代治国理政的“四梁八柱”。

今日之中国，一系列创制性、根本性的制度安排，让中国人民和中华民族的主心骨更加坚强，让中国特色社会主义制度的最大优势得以充分发挥。

从强化中央全面深化改革委员会、中央全面依法治国委员会、中央财经委员会等领导作用，到密集出台一系列深化改革、扩大开放、脱贫攻坚、环境保护等重大决策部署……党中央治国理政格局更加清晰，总揽全局、协调各方的作用更加彰显。

一个强大的国家，必有坚强的引领；一个强大的政党，必有坚强的核心。

任凭惊涛拍岸，我自稳步前行。

从博鳌亚洲论坛到中国国际进口博览会，从上海合作组织峰会到金砖国家领导人会晤，从APEC会议到G20峰会，从展开拉美之行到访问欧洲多国……习近平主席引领大国外交，宣示中国主张、提出中国方案、传递中国声音，为全球经济发展注入强大正能量。

办好中国的事，关键在党。

6月起，全党即将开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，近9000万党员、450多万个党组织，必将凝聚起更加坚强的力量，党和人民的事业就能无往而不胜。

拼版照片：上图为安徽省金寨县花石乡大湾村村民的住房（2016年4月25日摄）；下图为大湾村易地扶贫安置点的村民住房（2019年5月18日摄）。新华社记者 刘军喜 摄

决心所向，定力所在

5月7日，随着最后两个贫困县延川、宜川脱贫退出，革命圣地延安告别绝对贫困。

时间拉回到一年多前，一场特殊的脱贫攻坚誓师动员大会在延安举行。从市委书记、市长到各区县、各乡镇党政主要负责人都立下军令状，用一种破釜沉舟的方式，宣示战胜贫困的决心。

签下军令状的那一晚，安塞区化子坪镇党委书记野根利彻夜未眠。第二天一早，他就出现在沙湾村的村口。

为了说服村民发展蔬菜大棚，这位党委书记一家一家去做工作。掰指头，算细账；一天说不通，第二天再去……累到声带嘶哑失声，终于等来大棚动工。今天的化子坪镇，凭着致富产业，全镇贫困人口人均纯收入达9853元。

5月25日，工人在河北省南和县贾宋镇一家现代农业园区采摘西红柿。新华社记者 朱旭东 摄

连续6年，每年减贫超千万人，在这个没有硝烟的战场上，一个党组织就是一个战斗堡垒，一名党员就是一面旗帜，这就是创造人类减贫史奇迹的根由。

“中国共产党不是因执政而有力量，而是有力量才执政，这种力量很重要的一个方面就是来自党的严密组织体系和强大组织能力。”中央党校教授辛鸣说。

这是一种怎样的宏大格局？

党的十九大，这一被外媒称为“站在世界地图前”召开的大会，擘划了未来30年建设社会主义现代化强国的宏伟蓝图。

从建设现代化经济体系、推动高质量发展，到建设创新型国家；从实施乡村振兴战略，到进一步谋划区域协调发展；从加快完善社会主义市场经济体制，到推动形成全面开放新格局……

着眼于中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局，立足于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，党的十九大对决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利作出一系列重大战略部署。

这是一种怎样的长远视野？

从中办国办印发《国家生态文明试验区（海南）实施方案》《数字乡村发展战略纲要》，到以中共中央、国务院名义印发关于深化改革加强食品安全工作的意见、关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见……5月以来，一系列明确时间表、路线图、任务书的重大文件接连出台。

这是海南自由贸易试验区建设项目第三批集中开工和签约活动现场（3月18日摄）。新华社记者 杨冠宇 摄

中国共产党正以一张蓝图绘到底的定力，对改革发展稳定进行全面部署推进。

这是一种怎样的磅礴气魄？

改革，中国共产党人的鲜明品格，当代中国的壮丽气象。

从对党和国家机构进行系统性、整体性、重构性的改革，到接续推出一系列大幅扩大开放的实质性举措；从举办首届中国国际进口博览会，到启动建设海南自由贸易试验区、探索建设中国特色自由贸易港；从再次举办“一带一路”国际合作高峰论坛，到谋划推动长江三角洲区域一体化、中部地区崛起等重大区域战略……

过去一年来，党中央统筹国际国内，科学决策，大开大合，一系列着眼全局的大谋略、大手笔，坚定着中国发展的信心，也稳定着外界对中国的预期。

5月23日在山东青岛拍摄的我国时速600公里高速磁浮试验样车。新华社记者 李紫恒 摄

凝心聚力，无往不胜

5月23日上午，我国时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线。按照飞机巡航800-900公里的时速计算，这是接近“贴地飞行”的速度水平。

从2016年7月项目启动到如今样车下线，这个项目的进度同样让人震撼。这背后是国内高铁、磁浮领域优势资源的超强整合，是30余家企业、高校、科研院所组成的“联合舰队”的合力攻关。

无独有偶，就在不久前，被称为“中国最魔幻机场”的北京大兴国际机场迎来首飞，这个占地面积相当于63个天安门广场的新机场，建设4年多来一直以其超凡气势和日新月异的进度备受关注，甚至在国外社交网站上成为新“网红”。

拼版照片：上图为2017年2月25日拍摄的北京新机场建设工地（新华社记者罗晓光摄）；下图为2018年12月29日拍摄的主航站楼外立面装修工程全面完成的北京大兴国际机场（新华社记者鞠焕宗摄）。 新华社发

火车跑得快，全靠车头带。“中国速度”的背后，是强劲的“中国引擎”。这个引擎就是中国共产党团结带领中国人民干事创业的向心力、凝聚力、行动力。

从超级工程建设到重大科研攻关，从脱贫攻坚到抗击自然灾害，中国在大事要事和关键时候总能完成“不可能的任务”，创造让世界刮目相看的奇迹。

奇迹彰显制度优势。正如习近平总书记深刻指出：“我们最大的优势是我国社会主义制度能够集中力量办大事。这是我们成就事业的重要法宝。”

党的十九届三中全会开启深化党和国家机构改革大幕，仅仅2个多月后，25个应挂牌的新组建或重新组建部门全部完成挂牌；仅仅9个月后，31个省份机构改革方案全部“出炉”。

2019年政府工作报告推出近2万亿元减税降费政策后，4月1日起增值税税率进一步下调，5月1日起降低社保费率新政实施……政策红利迅速落地，企业减负效应已经开始显现。

党有力量，人民就有力量，国家就有力量。

有中国共产党的坚强领导，有中国特色社会主义制度的巨大优势，有亿万中国人民共同奋斗的磅礴之力，今日之中国，没有战胜不了的艰难险阻，没有成就不了的宏图大业。

(责编：蒋琪、付长超)