原标题：图解丨全球聚焦数博会 “中国数谷”展新篇

2019中国国际大数据产业博览会召开，世界的目光将又一次聚焦贵阳。“中国数谷”是一个世界级的战略定位，承载了贵阳发展大数据的自信和对未来的期许。擎创新之“旗”，弄数字经济之“潮”，数谷贵阳已成为大数据产业发展高地。

(责编：袁勃)