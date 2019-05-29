原标题：北京城市副中心将实施千余项目投资超万亿

城市副中心将实施千余项目投资超万亿

北京城市副中心

本报讯（记者 李泽伟）北京城市副中心近两年已安排了近500项重大项目，投资超过2000亿元，今后三年将实施1000余个重点项目，投资超过万亿元。下一步，国家还将出台支持副中心建设的集成创新政策。

通州区长赵磊介绍，在通州906平方公里的区域面积内，产业园区的总面积已经超过了100平方公里。当前，副中心正在围绕行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新“3+1”主导功能，加快构建四大产业板块，着力打造总部经济、财富管理、文化旅游、文化科技、尖端芯片、IT信息软件、智能制造等7个千亿级产业集群。截至目前，副中心重点“高精尖”产业项目已储备近200个，一批投资10亿元以上重大项目正在加快落地推进。

赵磊介绍，为了建设一座没有“城市病”的城区，通州聚焦基础设施、城市管理、公共服务、生态环境等重点领域，两年来共安排重大工程近500项，投资超过2000亿元。今后三年，将继续实施1000余个重点项目，投资超过万亿元。依托“副中心”功能平台优势，各类试点政策纷纷在通州区先行先试、落地生根。摄影/常鸣

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