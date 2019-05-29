北京城市副中心将实施千余项目投资超万亿

城市副中心将实施千余项目投资超万亿
北京城市副中心
本报讯（记者 李泽伟）北京城市副中心近两年已安排了近500项重大项目，投资超过2000亿元，今后三年将实施1000余个重点项目，投资超过万亿元。下一步，国家还将出台支持副中心建设的集成创新政策。
通州区长赵磊介绍，在通州906平方公里的区域面积内，产业园区的总面积已经超过了100平方公里。当前，副中心正在围绕行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新“3+1”主导功能，加快构建四大产业板块，着力打造总部经济、财富管理、文化旅游、文化科技、尖端芯片、IT信息软件、智能制造等7个千亿级产业集群。截至目前，副中心重点“高精尖”产业项目已储备近200个，一批投资10亿元以上重大项目正在加快落地推进。
赵磊介绍，为了建设一座没有“城市病”的城区，通州聚焦基础设施、城市管理、公共服务、生态环境等重点领域，两年来共安排重大工程近500项，投资超过2000亿元。今后三年，将继续实施1000余个重点项目，投资超过万亿元。依托“副中心”功能平台优势，各类试点政策纷纷在通州区先行先试、落地生根。摄影/常鸣
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】