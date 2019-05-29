信用破产是最大的破产（钟声）

“诚实是最好的策略。”华盛顿一些政客恐怕早已忘了美国开国元勋本杰明·富兰克林这句名言。美方在中美经贸磋商过程中言而无信、反复无常，前一刻说出的话，下一秒就能自我推翻，翻脸的速度比翻书还快。就连美国媒体也充满了质疑和忧虑：“对中国的策略变来变去，很可能会反伤美国自己”。
回顾中美经贸高级别磋商历程，人们可以将美国一些政客所谓“交易艺术”看得更加清楚。去年5月19日，中美双方达成不打贸易战的共识，仅仅10天后，美方就公然违背承诺、挥起关税大棒；今年5月5日，美方又重启关税威胁，使双方磋商遭受严重挫折。美方一些政客罔顾事实，竟然给中国贴上“倒退”“背弃”的标签，指责中方“违背承诺”“出尔反尔”。
翻手为云、覆手为雨，美国的一些政客干得实在是太多了。《纽约时报》评论说，美方“多次表示同意与其他国家达成新的贸易条款，但紧接着就谈论取消这些协议以实现更多目的”。这届美国政府一上台，就单方面退出了之前由其牵头的跨太平洋伙伴关系协定，给其他参与国来了个措手不及；去年，美国又单方面宣布退出伊朗核问题全面协议，使多年的艰苦谈判成果“付诸东流”，欧洲有国家直言“非常沮丧”，并表示将继续留在协议当中。《世界报》等8家欧洲媒体组织的一项调查显示，超过四成的欧盟受访者认为，美国已不再是欧盟可以信赖的安全伙伴。
“失信”的坏名声普通人都避之唯恐不及，为何美国政府在国际事务中毫无忌惮地玩变脸？深究起来，恐怕还是一些身居高位的美国政客，错把国家之间的交往当成了一场纯粹的商业投机活动，误以为国与国之间只有零和博弈。这些政客一门心思盘算着如何实现自身利益最大化，国家的道义形象早已弃之如敝屣。食言而肥，终会自酿苦果。美国这些政客的每一次出尔反尔，都是对自己国家信誉的又一次损耗和挥霍。美国《财富》杂志的评论员发出的追问引人深思：即便美方接下来又想和中方谈判，中国人还能信任一会儿说“中国在杀死美国”，一会儿又说“我们与中国的关系很好”的美国政客吗？如今，世人有一个共同感受，就是美国的公信力大厦根基正被华盛顿一些政客的言而无信蚕食，长此以往，终将岌岌可危。
在世界经济的大海中，各国互通有无，船只川流不息，靠的是信用之帆和规矩之锚。互信是国际关系中最好的黏合剂。中国愿同其他国家一道，坚持把对话协商利用起来，坚持把多边主义奉行到底，共同守护好人类社会的“信用堤坝”。只要坚持求同存异、聚同化异，通过坦诚深入的对话沟通，就一定能增进战略互信，持续推进国家间广泛合作，造福各国人民。
中国人讲，“人而无信，不知其可也”，更强调“言不信者，行不果”。过去一年发生的事情已充分说明，美国一些政客的出尔反尔、极限施压，对中国是无效的、徒劳的。一句话，华盛顿的决策者必须改弦更张，言行一致、表里如一，回到重信守诺的轨道上来。
《 人民日报 》（ 2019年05月29日 03 版）
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