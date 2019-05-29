原标题：中国与亚美尼亚签署互免签证协定

据中国驻亚美尼亚大使馆消息，中国与亚美尼亚签署了互免持普通护照人员签证的协定。

根据协定，持中国普通护照的中国公民以及持亚美尼亚普通护照的亚美尼亚公民，在缔约另一方入境、出境或过境，自入境之日起每180日内累计停留不超过90日，免办签证。

协定同时规定，中亚一方公民，如欲在另一方境内每180日内累计停留逾90日或在另一方境内从事工作、学习、定居、新闻报道等活动，应提前申请签证。

协定将在分别经过中国和亚美尼亚国内最高立法机构的批准后正式生效。（记者李铭）

据新华社第比利斯电

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