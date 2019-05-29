全球航企一季度利润同比下滑

国际航协发布最新的财务数据调查报告显示，受英国脱欧不确定性、燃油价格上涨以及波音737Max航班事故导致成本上涨等因素影响，2019年一季度航空公司利润与去年同期相比进一步下降，息税前利润率同比下降0.5个百分点，降至3.6%。
国际航协针对20家航空公司的初步抽样调查结果显示，今年一季度航空公司利润下降，欧洲地区表现愈加疲弱，参与调查的4家欧洲航空公司一季度税后净利润亏损6.51亿美元，息税前利润率下跌6.0%；北美地区表现稳定，8家北美航空公司第一季度税后净利润为14.62亿美元，息税前利润率为6.4%；亚太地区盈利改善，4家亚太地区航空公司一季度税后净利润为5.06亿美元，息税前净利润率为5.0%。2019年4月份，全球航空公司股价环比上涨3.9%，同比下降9.0%。年初至4月底，全球航空公司股价增长7.2%。
布伦特原油和航煤价格连续5个月走高，在美国终止对伊朗石油进口的制裁豁免后，4月份布伦特原油和航煤平均价格再次上涨。目前，布伦特原油价格约为72美元/桶，航煤价格约为85美元/桶，是去年11月份以来的最高水平。受中东紧张局势加剧影响，原油供应中断令人担忧，航煤价格上涨导致行业运营成本持续增加。（徐惠喜）
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