原标题：京津冀省界收费站年底将取消 目前三地正制定相关方案

本报讯（记者 刘珜）北京青年报记者从昨日举行的交通运输部例行发布会上获悉，截至5月27日，河北、内蒙古、安徽等14个省市的取消高速路省界收费站实施方案已报省级人民政府审议，天津等10个省市实施方案正在征求意见，北京等6个省市正在起草中。记者了解到，目前，京津冀三地均已启动高速公路省界收费站制定实施方案，年底三地省界收费站将取消。

据交通运输部新闻发言人吴春耕介绍，5月16日，国务院办公厅正式印发了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，交通运输部于5月17日组织召开了全国深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站视频会议。截至5月27日17时，全国12个省市已召开动员大会，23个省市已经成立了省级工作领导小组并由省级人民政府分管领导担任组长，21个省市已经成立了省级指挥部。

据介绍，截至5月27日17时，河北、内蒙古、浙江、安徽、福建、河南、湖北、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西等14个省份的实施方案已报省级人民政府审议，天津等10个省份实施方案正在征求意见，北京等6个省份正在起草中。河北、山西、浙江、安徽、福建、湖南、广西、重庆、四川、贵州、新疆等11个省份已经制定了ETC推广方案。吉林、江苏、山东、青海等4 个省份正在抓紧起草中。北青报记者获悉，目前，京津冀三地均已启动高速公路省界收费站制定实施方案。预计到今年年底，京津冀三地将取消省界收费站。

值得一提的是，5月23日，交通运输部办公厅印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》，明确8项工作举措，积极推动ETC安装使用，年底各省汽车ETC安装率达到80%以上，为取消高速公路省界收费打下基础。对此，吴春耕解释说，部分人有误解，以为取消收费站是取消了收费，其实取消省界收费站是对收费方式的革新，通过ETC等电子支付方式实现不停车收费，让司机在高速路上实现“一脚油踩到底”，并非取消收费。

此外，本月交通运输部出台了交通运输新业态资金管理办法，对共享单车、共享汽车等交通新业态的资金管理进行了详细的规范。有市民担心，该办法是否会拖慢运营企业退还押金速度呢？对此，5月28日，交通运输部新闻发言人吴春耕介绍，为提高用户资金的退款效率，《管理办法》明确运营企业要与存管银行、合作银行实现相关信息系统的对接。针对用户关注的押金退还周期，《管理办法》明确汽车分时租赁、互联网租赁自行车押金最长退款周期分别不超过15个工作日、 2个工作日。

(责编：赵爽、付长超)