原标题：我国经济高质量发展特征愈发明显

今年以来主要宏观指标保持在合理区间，市场信心明显提升，新旧动能转换加快实施，改革开放继续有力推进，经济运行总体平稳、好于预期，开局良好，高质量发展迈出了坚实一步。

保持经济持续健康发展和社会大局稳定，切实强化正在形成的高质量发展态势，需要做好完善高质量发展制度设计、宏观调控政策落地、提升创新驱动发展能力、开拓高质量发展的重要动力源、积极稳步深化改革扩大开放等方面的工作。

今年以来，各方面在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚定不移推动高质量发展，贯彻“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，着力深化供给侧结构性改革，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

高质量发展取得扎实进展的主要体现

一季度国民经济运行取得“开门红”。宏观经济循环畅通是高质量发展的重要标志。今年以来，针对经济下行压力加大、市场信心走弱的情况，中央实施积极的财政政策和稳健的货币政策，及时推出大规模减税降费举措，着力畅通货币政策传导，首次将就业优先政策置于宏观政策层面。一季度国内生产总值同比增长6.4%，城镇新增就业324万人。特别是从3月份情况看，主要经济指标比前2个月明显好转，这是一季度取得亮眼“成绩单”的重要支撑，也反映出下一步经济运行的良好势头。供需两侧协同发力互促共进的良性循环初步形成。从供给侧看，“三去一降一补”成果进一步巩固，重点行业过剩产能和“僵尸企业”加快出清。传统产业改造提升重大工程深入实施，新型基础设施加快建设，5G商用整体部署有序落实，一季度规模以上工业增加值增长6.5%，4月份制造业PMI为50.1%，居荣枯线以上。从需求侧看，优化供给推动消费平稳增长的政策开始实施，基础设施等领域补短板强弱项力度加大，一季度社会消费品零售总额增长8.3%，固定资产投资增速回升至6.3%。

创新驱动高质量发展的动力不断增强。创新是高质量发展的第一动力。今年以来，围绕加快建设创新型国家，着力加强创新能力建设，进一步加强基础研究、应用基础研究和技术创新工作。一季度高技术产业投资增长13.8%、增加值增长7.8%，制造业技改投资增长16.9%。增强重大科技基础设施补短板力度，加快科创中心建设步伐，释放科研人员创新活力。创新创业创造氛围进一步活跃，促进中小企业健康发展的政策进一步完善，构建了中国营商环境评价指标体系，企业注销流程、手续大幅压减。一季度日均新登记市场主体5.3万户，同比增长26.3%，其中新登记企业1.65万户，增长12.3%，增速同比提高6.9个百分点。

城乡区域协调发展格局进一步完善。协调是高质量发展的内生特点。今年以来，针对解决发展不平衡不充分问题，努力推动区域优势互补、新型城镇化和乡村振兴协同共进。东部地区继续发挥领头羊的作用，中西部地区工业、投资等指标明显高于全国，承接产业转移等方面带来的后发优势不断显现，东北地区有的指标也呈现加快趋势。京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、推进海南全面深化改革开放、长江三角洲区域一体化发展等重大战略迈出重要步伐。有序实施新型城镇化战略。持续推进乡村振兴，农村产业融合势头良好，粮经饲种植结构进一步优化。乡村电气化提升工程全面实施，农村人居环境进一步提升。

高质量发展的绿色底色不断加深。绿色是高质量发展的普遍形态。今年以来，聚焦七大标志性战役，蓝天、碧水、净土保卫战持续推进。在前2个月不利气象条件导致部分地区污染天数比例上升的不利情况下，着力推进地方突出环境问题整改，深入推进煤炭消费减量替代等，及时遏制了空气污染反弹势头。一季度生态环境质量总体稳定，空气质量优良天数比例同比提高0.1个百分点，单位GDP能耗下降2.7%。

开放为高质量发展开拓新的空间。开放是高质量发展的必由之路。今年以来，中央统筹国内国际两个大局，以开放促改革促发展。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成功举办，达成一系列含金量高的合作共识、重要举措和务实成果。以《外商投资法》为代表的新一轮开放举措，传递出中国与世界共赢未来的强烈信号。前4个月以人民币计价的进出口总值增长4.3%，其中出口增长5.7%；一季度以美元计价的实际使用外资额增长3.7%。外汇储备保持在3万亿美元以上。

推动高质量发展的重点工作

加快完善高质量发展制度设计。强化指标导向，兼顾宏观和微观，涵盖总量、增量和结构，充分发挥指标体系“指挥棒”作用。强化政策护航，抓紧研究制定制造业、高技术产业、服务业以及基础设施、公共服务等重点领域高质量发展政策。强化标准引领，健全产品、工程、服务、营商环境、生态环保、社会治理以及公共服务等领域标准，以高标准推动高质量发展。强化统计监测，全面准确反映高质量发展情况。强化评价考核，激励引导各级党委、政府在推动高质量发展上下硬功夫。

加快宏观调控政策落地促进经济良性循环。重点是正确把握宏观政策取向，进一步落实好逆周期调节各项举措，进一步加强“六稳”工作，保持经济运行在合理区间。坚决落实兑现好更大规模减税降费等举措，努力打通货币政策传导堵点，着力落实完善就业优先政策，着力促进形成强大国内市场。增强企业活力和产业竞争力，改善营商环境，秉持公平竞争原则畅通经济循环。

提升创新驱动发展能力。重点是深入实施创新驱动发展战略，进一步完善创新创业创造激励机制和政策体系，营造有利于创新创业创造的良好发展环境，促进新旧动能加速转换。细化落实国家创新体系建设各项举措。加快实施新兴产业集群发展工程。优化创新生态环境。健全以企业为主体的产学研一体化创新机制，加大对中小企业创新的支持力度。加大知识产权保护力度，推广专利被侵害责任险等举措。同时，巩固“三去一降一补”成果，加快处置“僵尸企业”，实施一批制造业技术改造和转型升级重大工程，推进重大技术装备攻关工程。

开拓高质量发展的重要动力源。重点是促进区域经济良性互动，推动新型城镇化高质量发展，缓解部分地区经济下行压力。以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推进京津冀协同发展，出台实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要，推进长江经济带“三水共治”和生态环境污染治理，落实粤港澳大湾区发展规划纲要。完善产业梯度转移政策体系，引导项目、资本更多投向中西部地区。研究促进南北地区经济协调发展的政策举措。协同推进新型城镇化和乡村振兴。加快建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。

落实绿色发展理念。重点是加大污染防治工作和投入力度，持续推进蓝天保卫战等七大标志性战役。强化能耗总量和强度“双控”，持续推进重点地区煤炭消费减量替代。实施好绿色产业指导目录，推进合同环境管理和第三方污染治理，加快治理黑臭水体。建立健全绿色金融、生态补偿、可再生能源电力消纳利用等长效机制。

积极稳步深化改革扩大开放。重点是健全与高质量发展相适应的体制机制，进一步拓展开放领域、优化开放格局。加快国资国企改革，加快落实促进中小企业健康发展的政策举措。制定完善要素市场化配置的意见。继续做好应对中美经贸摩擦工作，积极参与世贸组织改革，扎实推进共建“一带一路”。促进外贸稳中提质，增加先进技术设备、关键零部件以及短缺的能源资源、农产品进口。持续优化外商投资环境，推动对外投资合作健康有序发展。

着力解决事关民生的突出问题。重点是聚焦全面建成小康社会的短板弱项和民生关键领域，扎实做好保障和改善民生实事，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。巩固扩大脱贫攻坚成果，加大“三区三州”等深度贫困地区脱贫攻坚力度，建立促进贫困群众稳定脱贫和防止返贫长效机制。推进公共服务补短板强弱项提质量。发展社区养老服务，加快完善普惠性民办幼儿园认定标准及扶持政策。加快完善疫苗监管长效机制。严格落实安全生产责任制，坚决遏制重特大事故。

(责编：袁勃)