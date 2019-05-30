原标题：“BICES 2019”新闻发布会暨展商预备会主题活动在京召开

中国网新闻5月29日讯 29日，距第十五届中国（北京）国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会（简称BICES 2019）开幕还有100天，主办方联合展商代表、行业媒体代表、服务供应商代表在京隆重召开了“BICES 2019倒计时100天新闻发布会暨展商预备会”主题活动。

商务部贸发局金虹副局长和祝书海处长、中国工程机械工业协会（以下简称“协会”）会长祁俊、协会常务副会长兼秘书长苏子孟、协会副秘书长兼北京天施华工国际会展有限公司（以下简称“展览公司”）总经理吕莹、协会副秘书长王金星、严建国、尹晓荔及中国贸促会机械行业分会副会长周卫东等150余人出席了本次会议。

工程机械行业和基础设施工程建设息息相关。两年来，中国工程机械市场经历了多年未见的高速增长。会上，祁俊、苏子孟和吕莹做主题发言。

祁俊强调：“工程机械行业可观的增长速度给大家带来很多机遇，企业要抓住机会展示宣传，利用展示平台做大做强。”

截止2019年5月24日，本届展会行业骨干企业踊跃参展，列入全球工程机械50强前列的企业为多数参展商，行业专业化服务企业、高端零部件和重点配套企业都将参与此次活动。

据悉，中国工程机械工业协会统计，2018年挖掘机销售、推土机销售、装载机销售、工业车辆销售都有超过20％的增长。BICES 2019展览会将统筹规划、精心组织，确保将工程机械行业更多、更好的高质量展品推向国际舞台。展会期间，不仅有“第二届中非工程机械发展论坛”、“第二届一带一路工程机械发展论坛”、“首届中国东盟工程机械发展论坛”等专项活动，还包括“中国工程机械首选供应商100强和专业化制造商50强评选”、“BICES 2019中国国际工程机械技术创新奖、产品质量奖和用户满意奖评选”及铁建重工杯BICES中国第五届国际工程机械及专用车辆创意设计大赛等多场评选。

(责编：冯粒、曹昆)