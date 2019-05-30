原标题：国际航空运输协会：预计波音737 MAX至少到8月才能复飞

国际航空运输协会(IATA)预计，波音737 MAX至少要等到今年8月才能恢复飞行，最终决定权则在于监管机构。

IATA总干事Alexandre de Juniac近日在首尔表示：“我们预计737 MAX 10-12周以后才会重新投入使用，但这不是我们能决定的，还要看监管机构。”

Alexandre de Juniac称，IATA计划在5-7周内对航空公司、监管机构及波音公司组织一次峰会，讨论737 MAX恢复飞行所需的条件。

路透社报道还表示，有消息人士透露，美国联邦航空管理局(FAA)预计将在6月底批准波音737 MAX恢复服务。

(责编：杨曦、付长超)