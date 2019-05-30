2019中国国际大数据产业博览会闭幕 大数据释放红利 数博会再创佳绩

2019年中国国际大数据产业博览会29日在贵州贵阳落幕。数博会期间，共签约项目125个，涉及金额1007.63亿元，举办了162场活动，参会和观展人数超过12.5万人，参会企业及机构4847家，参展企业及机构448家，展出超过1200余项最新产品、技术和解决方案，61个国家及地区的742名外宾参会，全球182家媒体1916名记者参与报道。这些数字都创下历届之最，数博会取得了圆满成功。

“大数据改变贵州！”这不是一句口号，而是中国和世界的共识。贵州坚守生态和发展两条底线，走创新发展之路，抓住了大数据这一产业和科技发展的大机遇，实现了后发赶超，取得了显著成绩。

“创新发展·数说未来”是本届数博会的主题，以大数据为代表的信息技术正在改变产业、社会和生活，也改变着我们的思想和观念。“得数据者得天下”，越来越多的行业精英们来到贵州、来到数博会，9场高端对话、53场专业论坛和商业论坛场场爆满。

大数据产业的蓬勃兴起更昭示世界经济一体化大势不可阻挡，各国必须加强合作和交流，才能共同把握好数字化、网络化、智能化发展机遇，处理好大数据发展在法律、安全、政府治理等方面的挑战。本届数博会的国际化程度显著提升，参加国和外宾分别增长了96.8%和38.4%，其中“一带一路”沿线国家36个，比上年增加24个。2018年诺贝尔经济学奖获得者保罗·罗默、2015年图灵奖获得者惠特菲尔德·迪菲、美国未来学家凯文·凯利、英国著名学者、《大数据时代》作者维克托·迈尔-舍恩伯格等都到会并作了精彩演讲，也显示出中国与世界各国共同促进科技进步和分享大数据红利的胸怀和诚意。

本届数博会的成功是中国新发展理念的成功，也向世界表明，中国将持之以恒推动大数据与实体经济融合创新、坚持不懈推进制造业高质量发展、创造数字经济的美好未来。本报贵阳5月29日电（记者吕慎）

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