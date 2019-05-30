原标题：共享机遇 共谋发展——数博会加速中国大数据产业融合创新

新华社贵阳5月29日电 题：共享机遇 共谋发展——数博会加速中国大数据产业融合创新

新华社记者向定杰

初夏时节，万物葱茏。为期4天的2019中国国际大数据产业博览会在贵阳落下帷幕。作为全球首个大数据主题博览会，数博会已经走过5个年头，每年都促成了一批项目签约，产生了许多前沿思想。

数字经济增添活力

走进贵阳国际会议中心一楼大厅，数博会5周年回顾展通过视听形式，吸引了众多参观者驻足欣赏。

“这5年来，我们目睹了中国大数据技术日新月异的变化，看到了贵州大数据从无到有、从有到逐渐形成集群的过程。”满帮集团CEO张晖感慨地说，作为一家在贵州成长起来的大数据企业，每届数博会公司都没有缺席。

如今，满帮依托大数据提升车货匹配技术，平台认证司机、货主总用户量已经突破810万，业务覆盖全国339个城市，年度撮合成交规模达7000亿元。

满帮的成长只是中国首个大数据综合试验区贵州大力发展数字经济，加快培育高质量发展新动能的一个缩影。

“我们大力推动大数据与实体经济深度融合，实施‘万企融合’和‘百企引领’大行动，每年建设100个融合标杆项目、1000个融合示范项目，计划用3到5年时间，带动1万户以上实体经济企业与大数据深度融合，推动传统产业数字化、网络化、智能化转型。”贵州省大数据发展管理局副局长娄松说。

数据互通共享助力精准扶贫

中国一直是世界减贫事业的积极倡导者和有力推动者。2019年数博会延续此前对脱贫攻坚领域的关注，首次举办了“大数据与全球减贫”高端对话。

地处武陵山集中连片特困地区的贵州省铜仁市，为解决“一方水土养不活一方人”的问题，近年来大力推进跨区县易地扶贫搬迁。大龙经济开发区是当地4个安置地之一，目前已搬迁群众26468人。

在大龙经济开发区德龙新区，一套智慧社区管理服务平台正在测试使用。德龙新区党总支书记邓孔建告诉记者，目前平台已完成对搬迁群众的数据采集，下一步还要根据群众的需求，开发一些手机端的分析应用。

贵州还搭建了精准扶贫大数据支撑平台，打通了扶贫与公安、民政、卫健、人社等17个省级部门的数据，实现数据实时共享。现在，在一部手机上就可以把贫困群众的家庭情况、致贫原因、帮扶措施等掌握得非常清楚。

“平台将原来分别存储于各部门的小数据变成了大数据，‘死’数据变成‘活’数据。”贵州省大数据发展管理局局长马宁宇说，数据维度越多，扶贫越精准。通过数据动态更新、自动比对，确保贫困户识别、退出精准；通过数据互通，动态分析致贫原因，帮扶措施能够“精确滴灌”；通过一人更新填报、多人调用共享，减少了基层干部文案工作量。

“我亲眼看到了中国的减贫成效，很了不起。”联合国开发计划署驻华代表处副代表戴文德在高端对话上说。在他看来，中国的减贫成效来之不易，其在运用大数据精准定位贫困人口，精准找到致贫原因并提供解决方案上，对世界减贫具有借鉴意义。

国际合作“朋友圈”越来越广

纵观每届数博会，参会规模、会议成果等一项项纪录不断被刷新。今年，参展企业达到448家，其中境外参展企业达到156家。

数博会组委会相关负责人介绍，一方面本届数博会加大了境外企业参展优惠支持力度；另一方面，数博会愈发凸显的国际性和专业性，也能够为展商提供更好的交流机会、更集中的展示平台、更丰富的行业资源。

5年来，借助数博会，苹果、戴尔等世界500强企业进入中国更多业务领域。印度国家信息技术学院中国区域技术总监升迪说，去年数博会上，中印IT产业集聚区和大数据培训学院正式落户贵阳，印度大数据企业期待以贵州为桥头堡，进入中国发展。

今年数博会上，意大利知名数据中心服务提供商Aruba公司亚洲区总监西门扶栏（Francesco Simondi）说，去年10月，中国工业和信息化部批复了公司成为“.cloud”域名注册管理机构的申请。这表明，公司业务可以正式进入中国市场，目前已有不少中国企业表示了兴趣。

意大利驻重庆总领事馆科技参赞龚卓龙（Lorenzo Gonzo）也告诉记者，近些年，中国在大数据领域的发展非常迅速，目前领事馆也在协助一些本地企业前来参观考察，以求找到新的合作机会。

“在科技领域，尤其是大数据发展方面，没有开放是不行的。”中国科学院院士梅宏认为，在信息时代要构建人类命运共同体，也要构建网络空间命运共同体，在开放中加强联合创新、协同创新，在深化国际合作中实现互利共赢。

(责编：袁勃)