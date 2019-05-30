原标题：翁杰明：央企经济运行基础巩固 动能强劲

央视网消息（新闻联播）：国务院国有资产监督管理委员会副主任翁杰明在接受记者采访时表示，中美经贸摩擦升级对中央企业会带来一定影响，但影响有限，总体可控。中央企业经济运行“稳”的基础在巩固，“进”的力量在增强。

针对美国政府对中国国企市场主体地位和产业政策的质疑，翁杰明表示，我国的中央企业和国有企业都是独立的市场主体，按照市场化、法治化的原则自主经营、自负盈亏，平等地与不同所有制企业共同竞争，共同发展。

翁杰明表示，美国一直自诩自己是自由贸易的典范，是完全的市场经济的国家，而他的做法却是对国际规则合则用、不合则弃，打着“国家安全”的幌子，公然设置贸易壁垒，为一己之私损害全球经济大局。中美经贸摩擦，中央企业会受到一定的影响，但影响有限，总体可控。

翁杰明表示，中央企业运行“稳”的基础在巩固，“进”的力量在增强。1到4月中央企业完成固定资产投资5474亿元，同比增长10.8%，增速同比提高9.2个百分点。充分表明中央企业对未来发展充满信心，体现了可持续发展的特点。

翁杰明表示，当今世界经济你中有我、我中有你，全球化进程不可逆转。目前中央企业在185个国家和地区布局了项目，下一步中央企业还将在共建“一带一路”、改革发展、贸易往来、建立长效机制等方面与各方深化合作。

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