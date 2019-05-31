原标题：史上最市场化新政出炉 风电光伏步入竞价时代

经历了数十次征求意见和反复讨论后，5月30日，国家能源局正式公布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，明确实行分类管理，需要国家补贴的项目原则上都采取竞争配置，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。这个被誉为史上最具市场化导向政策的出炉，预示着风电光伏步入竞价时代。

“十三五”以来，我国风电、光伏发电应用规模不断扩大，技术水平明显提升，成本逐步下降。国家能源局数据显示，截至今年一季度末，全国风电累计并网装机容量达到1.89亿千瓦，已达到“十三五”规划目标的90%。而光伏发电装机达到1.8亿千瓦，居世界首位。但与此同时，补贴缺口持续扩大、部分地区弃风弃光限电等问题凸显。

上述通知要求，风电、光伏发电项目分为不需要国家补贴和需要国家补贴两类，在组织电网企业论证并落实平价上网项目的电力送出和消纳条件基础上，优先推进平价上网项目建设，再开展需国家补贴的项目的竞争配置工作。

根据《2019年风电项目建设工作方案》，风电项目竞争配置有两种方式：第一种方式为企业完成了项目前期工作，通过参加竞争配置进入国家补贴范围；第二种方式为地方政府部门完成了项目前期工作，通过竞争方式选择项目投资企业。

而光伏发电方面，只有2019年新建的项目（除光伏扶贫、户用光伏外）才可以参与补贴竞价，其中《2019年光伏发电项目建设工作方案》印发前已并网的本年度新建项目须提供电网企业出具的并网时间证明。

而按照以收定支的原则，补贴规模是财政部按照筹资能力确定，2019年度安排新建光伏项目补贴预算总额度为30亿元，其中，7.5亿元用于户用光伏（折合350万千瓦）、补贴竞价项目按22.5亿元补贴（不含光伏扶贫）总额组织项目建设。

在这样的总盘子下，各省（区、市）能源主管部门通过竞争配置方式组织项目，然后上报国家能源局进行全国统一排序，根据修正后的上网电价报价由低到高确定补贴名单，而由市场竞争形成的价格不得超过国家发改委确定的所在资源区指导价。

“这体现了国家补贴资金优先支持电价补贴退坡力度大的项目，以竞争配置和补贴竞价市场手段，引领光伏发电降成本、去补贴和实现平价。”国家发改委能源研究所可再生能源中心研究员时璟丽说。

对于业内备受关注的2019年规模问题，国家能源局新能源司有关负责人表示，将在2018年基础上保持光伏产业合理的新增规模、合适的发展速度，促进光伏发电及上游制造业持续健康发展。

国家发改委能源研究所研究员王斯成预计2019年光伏新增装机量在40-50GW之间。东吴证券分析师曾朵红表示，维持此前国内45-50GW，全球130GW的装机预期目标。下半年国内市场将正式启动、海外也将进入传统旺季。

据了解，一季度我国一线光伏组件厂商大多数处于满产状态，部分龙头企业2019年上半年订单已经排满，这背后的拉动力主要是海外市场。（记者 王璐 实习生 何蕊）

(责编：车柯蒙、杨曦)