2019年京交会 聚焦新产业新服务新消费

原标题：聚焦新产业新服务新消费

137个国家和地区参展参会、246场论坛会议及洽谈交易活动嘉宾云集、16.5万平方米的展览展示引人入胜、十个分会场活动不断……5月28日开幕的2019年中国国际服务贸易交易会（简称“京交会”），以“开放、创新、智慧、融合”为主题，让人们在一场精彩纷呈的服务贸易盛会中，感受中国进一步扩大开放的行动和高质量发展的脚步。

拥抱服务经济时代

“服务业对经济体来说都是很重要的，高质量服务业提高制造业的竞争力也至关重要。”经济合作与发展组织副秘书长卢德格·舒克奈希特在中国国际服务贸易交易会开幕式暨全球服务贸易峰会演讲时表示。

全球服务贸易正在迎来重要的机遇期。

在卢德格·舒克奈希特眼中，开放、包容、透明的服务贸易，是解决目前全球经济面临挑战的方案核心。许多国家服务贸易壁垒正在上升，在这样充满挑战的环境下，我们比以往任何时候都更需要进一步推动服务贸易市场开放，包括制定开放透明有竞争力的政策。

制造业服务化、服务数字化的步伐不断加快，服务在全球价值链中的地位越来越突出，全球经济和产业格局正在发生深刻变化。随着全球经济和现代服务业的快速发展，服务贸易在国际贸易中占有越来越重要的地位，也成为中国推动新一轮高水平开放的重要内容。

数据显示，2018年中国服务业增加值达到47万亿元，对经济增长的贡献率达到了59.7%，已成为名副其实的第一大行业部门和经济增长主要的驱动力。中国服务贸易持续快速增长，已连续5年在全球排名第二。

聚焦新产业、新服务、新消费。京交会作为服务贸易盛会，开启中国服贸“新大门”。7998家企业及机构参展参会，其中，有614家跨国公司和行业知名企业，63家世界500强企业，吸引全球客商和代表3.6万名。

“京交会让我们聚在一起，共同推动服务贸易，打造环境，从而让数字贸易所带来的福利能够对每个人来说都变为现实。”卢德格·舒克奈希特的话说出了参会者的共同心声。

扩大开放的重要平台

“电子商务已经成为推动新旧动能转换接续、传统产业转型升级的重要助力器，更是新一轮对外开放和‘一带一路’建设的排头兵。”中国商务部部长助理李成钢表示。

作为2019年中国国际服务贸易交易会的重要活动之一，2019中国电子商务大会29日在京召开，会上发布的《中国电子商务报告2018》显示，2018年中国实现电子商务交易额31.63万亿元，同比增长8.5%；跨境电子商务进出口商品总额达到1347亿元，同比增长50%，尤其“丝路电商”成为推进国际合作的新名片，成为双边经贸合作新亮点。

李成钢指出，当前，全球经济正加速进入智能融合的新时代，传统产业数字化、网络化、智能化的特征日趋明显，以数据作为关键生产要素的数字经济正成为继农业经济、工业经济之后的新型经济形态。电子商务是数字经济最活跃、最集中的表现形式，下一步，中国将抓住《电子商务法》出台的机遇，培育电子商务健康发展新生态，完善相关配套法规，推进诚信体系建设；构建电子商务开放发展新格局，发展“丝路电商”国际合作，不断加深与“一带一路”沿线国家和地区的电子商务交流合作，加快推进贸易自由化、便利化。

“扩大服务贸易开放是中国推动新一轮高水平开放的重要内容。”中国商务部部长钟山提出了5条举措：一是加强政策沟通和战略对接，与更多国家和地区深化经贸合作，推动共建“一带一路”国际合作；二是持续放宽市场准入，扩大金融、电信、医疗、教育、文化等领域的开放；三是加快制定《外商投资法》配套法规规章，加大对知识产权的保护力度，营造国际一流营商环境；四是强化创新引领，深化服务贸易创新发展，培育新业态、新模式，激发市场主体活力；五是用好中国国际进口博览会、京交会等对外开放、加强合作的平台，扩大商品和服务规模、质量。

科技创新引领未来

5G+VR看世园花海比现场更绚丽。在北京国家会议中心E3展馆入口处，中国电信带来了2019年北京世园会的5G超高清视频直播，采用专用视频编解码器技术，通过流畅、可靠、稳定的5G网络，大气恢宏的世园会中国馆、特色建筑永宁阁，妫水河畔的彩蝶飞舞如在眼前。

5月29日，一场集合了50多家AI企业新产品新技术的“硬科技嘉年华”在北京市海淀区中关村壹号亮相，这是京交会的人工智能专场嘉年华活动。用意念控制眨眼自拍的智能无人机、人脸识别储存柜、可以出体检报告的智能沙发、硬核列车、智享商街、未来之路……数十种具有互动性体验感的高科技AI产品吸引众多参观者现场体验互动。

在位于国家会议中心的“智慧城市”“智慧健康”等专题展区，人工智能、5G、大数据、云计算、AI机器人等重点领域应用在大屏上集中展示，越来越多的人工智能产品走下“云端”，来到消费者身边。

影视动漫、数码产品、信息网络、工业设计、文旅休闲……5月28日，在“无锡文化贸易发展推介会”上，无锡亮出了服务贸易的一张张名片，而“一带一路”也是文化服务贸易“走出去”的重点方向。

新技术带来新变革，新产业引领新消费，科技革命不断拓展经济增长的空间，成为此次交易会的一大亮点。

京交会组委会负责人、北京市商务局副局长孙尧表示，2019年京交会充分把握数字化、智能化发展趋势，在组展组会、服务客商等工作中广泛应用5G、VR等数字技术，还将打造“永不落幕”的智慧京交会。（张翼）

(责编：车柯蒙、杨曦)