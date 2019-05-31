原标题：减税红利兑现 制造业获益明显

国家税务总局30日发布减税最新数据，自4月1日，增值税降率改革正式实施至今，首月实现净减税1113亿元。减税“主菜”的起锅，令减税降费的成效凸显，市场主体活力进一步激发。

作为2019年更大规模减税降费的“重头戏”，深化增值税改革自4月1日起实施，5月1日起申报纳税，首月1113亿元的减税规模占到2019年新出台减税政策减税规模的50%以上。

分行业来看，制造业减税效果最为明显，实现净减税476亿元，占总减税金额的比例超过四成，居所有行业首位。其中，适用9%税率的建筑业、房地产业、交通运输业分别实现净减税32亿元、12亿元、7亿元。适用6%税率的生产、生活性服务业，虽然此次改革税率保持不变，但受益于国内旅客运输服务纳入抵扣、加计抵减、允许不动产一次性抵扣等配套措施，均实现减税，现代服务业、生活服务业分别实现净减税36亿元、18亿元。

减下来的真金白银为制造业发展注入了新动能，有力激发了制造业，特别是高端制造业迈向更高质量发展。数据显示，前4个月，我国高技术制造业、高技术服务业投资分别同比增长11.4%和15.5%，增速分别快于全国固定资产投资5.3和9.4个百分点。4月，高技术制造业增加值同比增长11.2%，比规模以上工业快5.8个百分点。

“随着更大规模增值税减税和降低社保费率政策的实施，减税降费效应将更加充分显现出来，大家的获得感会越来越强。”税务总局局长王军表示，去年以来，税务总局的工作重心就是确保减税降费政策落地生根，让广大企业和人民群众有实实在在的获得感，这样的获得感将会持续下去。（张均斌）

(责编：车柯蒙、杨曦)