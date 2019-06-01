两万农民搭上金融扶贫“专列”

贫困户住进改造后的新房。 本版照片由本报记者高华庚摄

宋 卓 本报记者 高华庚

核心提示

截至2018年底，锦州市义县有贫困村18个，其中，脱贫的重中之重、难中之难是西部的刘龙台、地藏寺、留龙沟和大定堡4个乡镇。

近年来，锦州银行相继投资超过5亿元支持义县西部4个乡镇扶贫开发，并积极打造金融业资产收益扶贫新模式。预计到2019年末，锦州银行打造的光伏发电、生猪养殖、大棚种植等产业，收入在2500万元左右，将为义县2万人口脱贫打下坚实的基础。

打造金融业资产收益扶贫新模式

5月28日，义县大定堡乡的数十栋温室大棚里一派盎然生机，五颜六色的扶郎花争相绽放，暗红色的葡萄一排排垂挂在枝头。

这里原本是义县最贫困的西北山区，交通不便，土地贫瘠，资源匮乏。如今，在锦州银行的倾力支持下，这片贫瘠的土地正在焕发出勃勃生机。

自2017年起的5年内，锦州银行每年从利润中拿出2亿元，将斥资10亿元支持义县扶贫开发。在项目实施过程中，锦州银行积极与县委、县政府衔接，联合县、乡两级政府组成考察组，围绕习近平总书记提出的“六个精准”要求考察学习先进地区的脱贫经验，制定出《义县西部四乡镇精准扶贫三年规划》。在此基础上，锦州银行又对4个乡镇29个贫困村的贫困户挨家走访，了解基本情况和致贫原因，最终立足实际，将光伏发电、生猪养殖、大棚种植确定为第一批扶贫项目，由银行提供项目资金，由招标企业负责项目建设，县、乡两级政府监督项目运营，为有劳动能力的贫困户提供就业岗位，为有创业意愿的贫困户提供创业机会，给予丧失劳动能力的贫困户直接的赠予帮扶，突破了金融企业“贷款扶贫”的常规思路，在辽宁首创“银行搭台、企业唱戏，政府参与、农户受益”的特色扶贫模式。

大定堡乡的温室大棚项目，就得益于锦州银行的扶贫新模式。据大定堡乡扶贫办主任贺国喜介绍，锦州银行投资2640万元在该乡建起了48栋温室大棚和两栋技术领先东北的全智能花卉大棚，目前36栋大棚葡萄已进入生长期，今年6月份可以达到盛果期，预计产量为15万公斤；其余大棚种植的扶郎花正值花期，产量高、颜色好，每日远销京津等地；从台湾引进的百香果色泽油亮，口感极佳，第一批果早已通过网上订单销售一空，供不应求。“项目的收益将直接分红给贫困户，解决了老弱病残贫困户的脱贫难题。”贺国喜说。

出资1200万改造贫困户房屋

“住上这么好的房子还不用花一分钱,就像做梦一样，俺这辈子知足了。”5月28日，义县四合屯村村民才桂枝看着自家的新房子，心里乐开了花。

75岁的才桂枝是义县建档立卡贫困户，过去独自一人生活在土坯房里，由于房屋年代久远，房屋内、外墙墙皮大面积脱落，门窗严重受损，室内光线昏暗，地面凹凸不平。“碰到下雨的时候，屋里就跟水帘洞似的。”才桂枝说。

义县扶贫办工作人员何一楠介绍说，自2018年起，锦州银行针对贫困户房子大多年代久远、房屋基础条件各不相同的现状，对符合标准的危房进行了改造。改造后，贫困户的房子变得干净整洁、宽敞明亮、安全舒适。“安居才能乐业。能够住上安全、宽敞、舒适的房子是许多贫困群众的梦想和希望，锦州银行把危房改造这项民生工程做得好做得实，确保危房改造政策、资金真正用到贫困群众身上，真正实现了精准扶贫、精准脱贫目标。”义县扶贫办主任赵文远说。

据统计，锦州银行目前已投入1200万元，全力支持义县贫困乡镇的危房改造，让16个乡镇504户贫困户的危房旧貌换新颜。

“除了对贫困户的危房进行改造，锦州银行今年还将在义县刘龙台镇投资4000万元新建一所中小学一体的教育基地，规模设施、硬件将在辽西首屈一指。这所学校建成后，义县西部乡镇学生的教育条件将得到很大的提升。”赵文远说。

加大投入助扶贫产业增产增效

5月29日，在义县七里河村花卉种植基地，33栋温室大棚正在紧张建设中。七里河村党支部书记毕存仁告诉记者：“锦州银行实地考察了七里河村因种植鲜花脱贫致富的情况后，就在我们村投资1500万元打造了一个33栋大棚的温室花卉园，预计今年7月就能投产，投产后每年的净利润能达到百万元，所得收益将用于分给建档立卡贫困户。”

据了解，2017年至2018年期间，锦州银行共投入近3.6亿元扶贫资金，目前已有2.3亿元的项目竣工，年收益超千万元。赵文远告诉记者，锦州银行第一批投入2亿多元的项目实现正常运转之后，2018年再次投入近1.5亿元进行第二批扶贫项目建设，继续扩大种植与养殖范围，在大定堡、前杨等4个乡镇建设34栋育肥猪舍和一个年出栏10万头的大型现代化养猪场；在高台子镇和头道河镇建设两个养牛场，可存栏约1600头。截至目前，所有工程都已启动正在建设中，今年夏秋之际将全部完工，其中22栋猪舍和头道河镇砖城子村养牛场已于2018年末交付使用，养猪场与江西正邦集团签订了租用合同，年租金收入300万元。年存栏10万头的现代化养猪场，到2019年10月末将全面竣工，仅此一项的租金将超过800万元，可解决建档立卡贫困户脱贫800人以上。

赵文远介绍说，今年锦州银行还将在原有扶贫项目的基础上，继续拓宽项目、加大扶贫投入。预计在聚粮屯建设投资超亿元的集育种、繁殖、育肥为一体的大型现代化养猪场；在义县七里河镇预计投资1500万元，新建33栋温室大棚，实现扶郎花种植的增产增效； 在义县刘龙台镇投资4000万元新建一所中小学一体的教育基地。到2019年末，按照实际投入产出后的租金及光伏发电的电费，锦州银行在义县投资的扶贫项目收入将在2500万元左右，可为义县2万人口脱贫打下坚实的基础。

(责编：白宇、岳弘彬)