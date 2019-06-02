北京大兴多措并举优化营商环境

原标题：北京电子商务中心区为何能在京交会多项目集约式签约？

“3、2、1，启动!”5月30日，在中国国际服务贸易交易会(京交会)上，随着首批四大招商项目启动，北京大兴国际机场临空经济区迎来了首批签约企业。世邦魏理仕、迪拜伊玛尔集团等一批国际国内知名企业分别与大兴区电商办和北京新航城控股有限公司签约。本届京交会上，北京电子商务中心区收获满满。

综合保税区、国际会展中心、国际购物小镇、国际健康中心……由北京市大兴区人民政府主办的北京大兴国际机场临空经济区路演发布会公布了四大发展项目，标志着北京大兴国际机场临空经济区正式进入开发建设阶段。

发布会上，落户于大兴区的北京电子商务中心区(北京CED)，分别与北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司、北京高力国际物业服务有限公司、北京盈科律师事务所、乐歌供应链管理(上海)有限公司、北京时尚控股有限责任公司5家企业签约，这5家企业有国际一流物业公司，也有知名国际招商平台，还有在新时代创新起航的知名国企。

多项政策打底 筑起京南战略高地

为加大招商引资力度，拓宽招商引资渠道，鼓励社会各界引荐企业到北京CED投资兴业，促进打造北京CED互联网产业形成一批新的千亿级产业集群，大兴区先后出台多项措施助力企业发展。

2018年底，大兴区发布“1+N”产业政策，其中包括9项政策40余项奖励条款、“高精尖”企业指数标准，全力构建“高精尖”产业结构，促进优质企业入大兴发展，鼓励区内骨干企业提质增效。

记者了解到，大兴区“1+N”产业政策体系，其中，“1”即《大兴区促进产业发展的指导意见》，“N”为各产业专项配套政策。目前,产业专项政策已完成9个，分别由大兴区电商办、大兴区科委、大兴区商务局等单位研究制定。产业政策重点支持外贸企业、高精尖企业、现代金融服务业、上市企业、互联网产业、文化创意产业、医药健康产业等领域。

为加快构建高精尖产业结构，全力支持具有较高科技含量、较强发展潜力和较大经济效益的企业入区，大兴区出台《大兴区促进高精尖企业入区发展暂行办法》，鼓励优质企业入区发展。

营商环境优化 政府充当企业的“店小二”

大兴区“e窗通”企业开办网上服务平台，将企业开办可能涉及的申请营业执照、刻制公章、领用发票及用工信息采集等进行一次性填报完成，3天之内，就可以具备一般经营条件，实现高效的“准入又准营”。

大兴区工商税务服务中心工作人员介绍。新版“e窗通”可以实现申报材料的全程电子化提交、实时办理进度查询、银行开户预约等服务。同时，还可以通过微信、支付宝等途径自助下载电子版营业执照。对于需要领取纸质版执照和印章的，更是可以选择到“办企业服务专区”现场，或者选择邮政寄递等服务，提供多种便捷服务，方便企业和群众自主选择。

据介绍，企业材料递交窗口后，其余环节均由前后台工作人员全程代办，不再需要来回“跑窗口”。这种“全能窗口”“全科窗口”的模式，让大兴区政务服务直接从2.0升级到4.0，打破了过去必须等上一个窗口办完后，再去找下一个窗口办理后续业务，企业实现“进一扇门、找综合窗口、办一揽子事”。

目前，区级综合服务大厅963项、各专业大厅597项政务服务事项已纳入“一窗”综合受理，企业和群众可通过任一窗口直接“找政府”。

明确产业方向 打造“高精尖“优质生态圈

近年来，大兴区先后出台了《新区推进高端产业领军人才发展示范区建设的实施办法》、《大兴区高层次人才服务办法》(即“兴十条”)及细则，在教育、住房、医疗、培养等方面给予人才贴心服务，让在大兴工作的产业人才留得住、放心住，有获得感、幸福感、安全感。大力推进高端产业领军人才发展示范区建设，参与完成第三批“新创工程”领军人才资格审核和评审工作，大兴区共有46人入选，同比增幅达24%，领军人才总数达到127人。

大兴区落实“9+N”政策2.0版，全面推行“一窗式”改革，建立“e窗通”网上平台，实现全程电子化，全面推行基层政务服务，助力“9+N”政策2.0版延伸至镇级服务窗口，努力为企业创造审批最少、流程最优、效率最高、服务最好的营商环境。

记者了解到，截止目前，大兴区储备项目200余个，重点跟进项目100余个，包括生物医药产业类、新媒体产业类、临空产业类、新兴产业类、集体经营性建设用地类。

此前，大兴区通过百名领导联系百家企业、区级领导民营企业大走访、为企业送服务包等活动，努力践行“亲和清”新型政商关系，争取当好服务企业的“店小二”，为企业发展保驾护航。

起航城南热土 开启全球临空经济新模式

作为京南战略高地，北京大兴国际机场临空经济区北京部分占地50平方公里，分为东西两个片区，位于京津冀协同发展的核心地带，既是联系北京中心城区、城市副中心、雄安新区、天津和其他腹地城市的强力纽带，也是推动和实现京津冀向世界城市群发展的重要力量。临空经济区的建设着力构建空中丝绸之路，统筹国际和国内“两个市场，两种资源”，助力国家“一带一路”倡议和京津冀协同发展战略的实施。目前，国家赋予其三大战略定位，即：国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区、京津冀协同发展示范区。

在产业发展上，临空经济区正在成为京南创新产业热土。“借鉴全球临空经济发展规律，结合北京的经济发展要求和资源禀赋，紧抓临空指向和国际交往两大属性，着重构建‘3+2’的创新产业体系，与雄安新区、北京三城一区、通州副中心、顺义临空区、丽泽商务区以及廊坊临空片区形成协同错位，全力打造以人才和创新为驱动的全球临空经济4.0新模式。”CED负责人表示。

据悉，在“3+2”的创新产业体系中，“3”是指构建以生命健康、新一代信息技术和智能装备为主导的三大科技创新支柱产业。“2”是指重点发展枢纽高端服务业和航空保障服务业。其中，生命健康、新一代信息技术重点在临空经济区西区布局，智能装备、枢纽高端服务业、航空保障服务业重点在临空经济区东区布局。总体管控区实施区域统一规划。

国际交往新门户 数字经济借力起飞

作为数字经济最活跃、最集中的表现形式之一，电子商务正全面引领我国数字经济发展。“十二五”期间，大兴区已经聚集了各类电子商务企业上千家，包括“好药师网”等龙头电商企业;跨境电商“小笨鸟”，生鲜电商“本来生活网”，电子商务企业聚集态势明显，电子商务生态圈正在不断完善。“十三五”时期，大兴区电子商务产业发展坚持区域特色化发展道路，按照“两核、两线、多园”的空间布局，将电子商务产业打造成区域经济发展的支柱产业，带动大兴区经济全面发展。

随着北京大兴国际机场2019年投入使用，大兴区又将成为国际交往新门户，借助临空经济区建设的巨大优势，大力发展跨境电商、综合保税以及航空物流等战略性新兴产业，成为北京市跨境电子商务综合试验区工作的排头兵。

大兴区优厚的营商环境、北京大兴国际机场临空经济区得天独厚的地域优势。北京电子商务中心区(CED)将大力吸引互联网及临空经济高精尖产业项目，吸引“专精特新”的隐形冠军和独角兽企业，着力打造国家发展新动力源、京津冀协同发展新引擎、首都南部发展新高地。

(责编：冯粒、曹昆)